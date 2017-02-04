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Yeni Alanya E - Gazete

Başbakan Yıldırım dev projeyi inceledi: Ramazan'dan önce açılacak

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başbakan Binali Yıldırım, görüntü kirliliğinin önüne geçecek ve daha sağlıklı yayın yapmayı sağlayacak kulenin Ramazan Bayramı'ndan önce açılacağını söyledi

Başbakan Yıldırım dev projeyi inceledi: Ramazan'dan önce açılacak

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başbakan Binali Yıldırım, görüntü kirliliğinin önüne geçecek ve daha sağlıklı yayın yapmayı sağlayacak kulenin Ramazan Bayramı'ndan önce açılacağını söyledi

04 Şubat 2017 Cumartesi 16:26
Başbakan Yıldırım dev projeyi inceledi: Ramazan'dan önce açılacak
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'da görüntü kirliliğinin önüne geçecek ve daha kaliteli yayını sağlayacak olan Çamlıca Televizyon Kulesi inşaat çalışmalarını yerinde izledi. Başbakan Yıldırım, inşaat çalışmalarını izledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti:

Kule, toplam 365 metre 50 santimetre uzunluğunda. Deniz seviyesinden İstanbul'un en yüksek yapıtı. Kule kesiti yukarıya doğru daralarak devam ediyor. Bugün 153 metresi tamamlanmış durumda. Geriye 67,5 metre var. Onu da bir sıkıntı olmazsa bir ay gibi bir sürede tamamlanmış olacağız. 33. ve 34. katlarda seyir terası var. İstanbullular bu seyir terasında İstanbul'u izleme imkanını bulacaklar. 39 ve 40. katlarda restoranlar var. Bu kule yıllık 4, 5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Kule bittiğinde küçük ve büyük Çamlıca'daki antenler ortadan kalkacak. Geri kalanlarda yine Büyük Çamlıca'daki TRT kulesine yerleşmiş olacak. Bu yılın ortalarında açmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Sağlığa zararlı yapılar Kule üzerine yerleşmiş olacak. Radyasyon tabana yakın yerlerde daha çok zarar veriyor. Ne kadar yukarıda olursa o kadar sağlıklı bir yayın elde etmiş olursunuz. İstanbul için geç kalmış bir proje ama nihayet bitiyor. İki tane asansörü var. Ayrıca olağanüstü durumlar için yangın merdivenleri mevcut. İstanbulumuza hayırlı, uğurlu olsun.

KULE NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'un değişik yerlerinde emisyon noktası var. Bu emisyon noktalarına verici yerleştirilecek. Zaten sayısal yayına geçince o yüzden istemediğiniz kadar verici yerleştirilebilecek. İstanbullulara güzel bir armağan vermiş olacağız. İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun, inşallah Ramazan Bayramından önce açacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımÇamlıcaİstanbulBinali Yıldırım
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