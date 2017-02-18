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Başbakan Yıldırım'dan Almanya'da önemli açıklamalar 

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'da olan ve Oberhausen'de Türk vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik ve pasaportlarınızı gururla taşımanızı istiyorum" dedi

Başbakan Yıldırım'dan Almanya'da önemli açıklamalar 

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'da olan ve Oberhausen'de Türk vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik ve pasaportlarınızı gururla taşımanızı istiyorum" dedi

18 Şubat 2017 Cumartesi 16:17
Başbakan Yıldırım'dan Almanya'da önemli açıklamalar 
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BAŞBAKAN Yıldırım, gurbetçilere peş peşe müjdeleri de sıraladı: "Artık Türkiye'de telefonlarınızı kullanabileceksiniz. Artık alınan mahkeme kararları da Türkiye'de geçerli olacak bu çile de sona erecek. Türkiye'de okumak isteyenlere özel kontenjan..."

Almanya'da "Memleket Sevdalıları 'Evet' Diyor" programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizlerin arkasında Başbakanınız Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan, sizin arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var. Kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksiniz. Zor şartlarda çalışarak, didinerek kazançlarınızı Türkiye'nin kalkınması, ilerlemesi, büyümesi için büyük bir kaynağa dönüştürdünüz. Sizin hakkınız ödenmez.

ARTIK TÜRKİYE'DE TELEFONLARINIZI KULLANABİLECEKSİNİZ

2002 yılında Türkiye AK Parti iktidarıyla tanıştı. AK Parti iktidarı çok büyük atılımlara imza attı. Bu atılımların gerçekleştirilmesinde şüphesiz sizlerin büyük desteği ve katkısı var.Bir yandan ülkemizi kalkındırırken bir yandan da sizlerin beklentilerini, taleplerini göz ardı etmedik. Pasaport harçları çok yüksekti, indirin dediniz, indirdik mi? Dövizle askerlik bedelini 6 kat indirdik mi? Mavi kart sahibi gençlerimizin Türkiye'deki devlet dairelerinde çalışmasının yolunu açtık mı? Sizlerin de doğum yardımı, çeyiz, konut hesaplarından faydalanmasını sağladık mı? Türkiye'ye getirdiğiniz arabalarınızın 2 yıl süreyle Türkiye'de kalmasının önünü açtık mı? Artık Türkiye'de telefonlarınızı da rahatça kullanabileceksiniz.

MAHKEME ÇİLESİ SONA ERECEK

Almanca'yı Almanlar'dan daha iyi öğreneceksiniz. Türkçeyi de aynı şekilde muhafaza edeceksiniz. Yurtdışından Türkiye'ye gelen öğrencilerimizin üniversite katkı paylarını artık biz ödüyoruz. Yapacaklarımız daha çok var. Burada mahkeme oluyor, aranızda anlaşmazlıklar oluyor. Alınan mahkeme kararlarının Türkiye'de geçerli olmasında engeller var. Bu mahkemeyi kazandığınız halde bir türlü sonu gelmeyen tekrar belirsiz bir yola giriyorsunuz. İşte bunu da ortadan kaldırıyoruz. Artık alınan mahkeme kararları da Türkiye'de geçerli olacak bu çile de sona erecek.

TÜRKİYE'DE OKUMAK İSTEYENLERE ÖZEL KONTENJAN

Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen gençlerimize yönelik özel, size has kontenjanlar oluşturacağız. Üniverseterde Türk diasporası araştırma enstitüsü kuracağız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız Türkçeyi ana dili gibi konuşan gazeteciler olarak yetişecekler, ayrıca yaşadıkları ülkenin dilini de en az onlar kadar güzel konuşan gençlerimiz yetişecek.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAlmanya
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