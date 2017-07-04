Başbakan Yardımcısı Canikli: Marjinal gruplar sokağa inecek

FETÖ terör örgütü bütün çabalarımıza arağmen bitirelemedi. Belirlenenlerin tamamı ihraç edildi. ama örgütün kendini gizleme yeteneği inanılmaz. Mevcut milletvekilleri arasında Bylock kulandığı tespit edilen kimse yok. Eskilerde var, teşkilatlarda var gereği yapılıyor. 300'den fazla kişi FETö bağlantısı nedeniyle ihraç edildi.

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli katıldığı CNN Türk yayında önemli açıklamlar yaptı. CHP'nin adalet yürüyüşünü sert dill eleştiren canikli, "Kılıçdaroğlu'nun politikalarının terör örgütüne yakınlığı var. Marjinal grupların sokağa ineceği belli" dedi. BYLOCK KULLANAN VEKİL YOK

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