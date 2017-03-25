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Başbakan'ın eşinin projesinde ilk temel atıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılayı İstanbul Şubesince hayata geçirilen, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Erzincan'da yapılacak anaokulunun temeli telekonferans yöntemiyle atıldı

Başbakan'ın eşinin projesinde ilk temel atıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılayı İstanbul Şubesince hayata geçirilen, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Erzincan'da yapılacak anaokulunun temeli telekonferans yöntemiyle atıldı

25 Mart 2017 Cumartesi 16:48
Başbakan'ın eşinin projesinde ilk temel atıldı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi"nin startını Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde verirken telekonferans sistemi ile Erzincan'a bağlanılarak temel atıldı. Erzincan'da 3 derslikli 60 öğrenci kapasiteli okula Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın ismi verildi.

Temel atma töreni öncesi konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayelerinde gerçekleştirilen proje kapsamında desteklerini sunan herkese teşekkür etti.

Erken çocukluk eğitiminin tüm dünyada önemi fark edilen bir konu olduğunu dile getiren Arslantaş, "Bu anlamda gömleğin ilk düğmesi olarak kabul ediliyor. Çünkü bu dönem doğru planlanırsa hayatın sonraki aşamaları da doğru bir istikamet üzerine ilerliyor. Malum olduğu üzere 0-6 yaş büyümenin ve gelişmenin en hızlı olduğu dönemdir. Zeka ve kişilik gelişiminin yüzde 80’lik kısmının 6 yaşına kadar tamamlandığını biliyoruz." dedi.

Sivil Toplum Kuruluşlarına büyük vazifeler düştüğünü ifade eden Vali Arslantaş, gerek okulların sayılarının gerekse kalitesinin artırılmasının sınırının olmadığını söyledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle de çocukların anne kucağından gelerek anaokullarında eğitimlerini ve davranış biçimini kazanacağını ifade ederek, "Öz güven kazanacak. Planlı programlı olmayı anne kucağından aile ocağından sonra, bu anaokulunda öğrenecek. Geleceğimizin teminatı o yavrularımız için de bu okulun hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, " Kızılayımız hem ülkemizde hem mazlum coğrafyada her zaman yadım elini uzattı. Nerede bir gariban nerede bir yoksul, sıkıntılı, dara düşmüş insanlarımızın her zaman yanında oldu. Türkiyemizde, Suriye’de, Myanmar’da, Somali’de dünyanın mazlum coğrafyasında her zaman mazlumların sesi oldu, yardım eli oldu." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım telekonferans sistemi ile bağlanarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın eşi Hatice Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un eşi Gülnaz Başsoy, Ak Parti Milletvekilleri Karakelle ve Bayram ile butona basarak Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Anaokulu'nun temeli atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Semiha YıldırımSomaliSuriyeErzincanAK PartiİstanbulDolmabahçeBaşbakanlıkBinali Yıldırım
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