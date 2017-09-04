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Başbakan'dan Adli Yıl mesajı

2017-2018 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başbakan Yıldırım, "Türkiye demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe, darbe teşebbüsleriyle, vesayet arayışlarıyla, terörle, ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır" ifadelerini kullandı

Başbakan'dan Adli Yıl mesajı

2017-2018 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başbakan Yıldırım, "Türkiye demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe, darbe teşebbüsleriyle, vesayet arayışlarıyla, terörle, ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır" ifadelerini kullandı

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:04
Başbakan'dan Adli Yıl mesajı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 2017-2018 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni adli yılın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. "Türkiye, demokrasi, hukuk,  adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe, darbe teşebbüsleriyle, vesayet arayışlarıyla, terörle, ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan  güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu. 

Adaletin temel insani hak ve özgürlüklerin, toplumsal barışın ve milli birliğin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayan Yıldırım, hükümetin, adalet ve kalkınma hayalleri ile bir gelecek inşa etmek isteyen milletin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği yenilik ve atılımlarla ülkeye yepyeni ufuklar kazandırdığını söyledi.

Yıldırım, adalet olmadan kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve demokratikleşme olmadan hukuk devleti ilkesinin yaşatılabilmesinin mümkün olmadığını aktardı. Bu düşünceden hareketle 15 yıllık iktidarları süresince hem hukuk alanında tarihi öneme sahip birçok reformun gerçekleşmesine, hem de adalet teşkilatının fiziki altyapısının iyileşmesine büyük önem verdiklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İhtiyaç ve talepler istikametinde yeni reformlar yapmaya devam  edeceğiz. Hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisine yönelik her çalışma milletimizin  huzur ve refahı, ülkemizin aydınlık yarınları için atılmış adımlardır. İnanıyorum  ki adalet sistemimizin güçlenmesi ve hukukun eksiksiz tecellisi için atılan  adımlar büyüdükçe, ülkemiz daima, dünyanın saygın ve güçlü ülkeleri arasında yer alacaktır. Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz  bir duruş sergiledikçe, darbe teşebbüsleriyle, vesayet arayışlarıyla, terörle, ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır.

Bu düşüncelerle, yüksek mahkemelerimizin başkan ve üyeleri başta olmak  üzere, adaletin tesisi için ülkenin her köşesinde fedakarca görev yapan hakim,  savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar  diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyor,  adalet sistemimiz için görev yapan bütün yargı mensuplarına selam ve saygılarımı  iletiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Adli Yıl AçılışıBaşbakanBinali Yıldırım
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