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Başbakan Cumartesi günü Antalya'da

Başbakan Binali Yıldırım, Cumartesi günü geleceği Antalya’da, aralarında Alanya'nın da bulunduğu 16 ilçeye yapılan 67 projenin açılışını gerçekleştirecek.

Başbakan Cumartesi günü Antalya'da

Başbakan Binali Yıldırım, Cumartesi günü geleceği Antalya’da, aralarında Alanya'nın da bulunduğu 16 ilçeye yapılan 67 projenin açılışını gerçekleştirecek.

09 Şubat 2017 Perşembe 16:17
Başbakan Cumartesi günü Antalya'da
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Haber: Alper KUTAY 

BAŞBAKANLIK görevinin ardından 11 Şubat günü ilk kez Antalya’ya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım, 15.30'da Cam Piramit’te 731 milyon TL değerindeki projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Antalya merkezin yanı sıra, Alanya, Konyaaltı, Gazipaşa, Döşemealtı, Serik, Manavgat, Kemer, Muratpaşa, Akseki, Korkuteli, Kaş, Kumluca, Kepez, Aksu, Elmalı ve Finike’de Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 67 proje, Başbakan Yıldırım tarafından açılacak. Başbakan Yıldırım, Alanya'da 2,5 milyon TL'ye mal olan Derin Deniz Deşarj Hattı Rehabilitasyonu çalışmasının açılışını da yapacağı törende aynı zamanda vatandaşlara da hitap edecek. Saat 10.30’da Belek Rixsos Otel’de Antalya’daki belediye başkanlarıyla bir toplantı yapacak olan Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı olduğu 2011 yılında özel uçakla önce Gazipaşa Havalimanı'na iniş yapmış, ardından Alanya Yat Limanı'nın açılış törenine katılmış, AKP İlçe Teşkilatı ile Alanya Belediyesi'ni de ziyaret etmişti. Öte yandan, hafta sonu Antalya'daki açılış törenine, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir evinde istirahat eden AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve ekibinin de katılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CumartesiAlanyaAntalyaBaşbakanBinali Yıldırım
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