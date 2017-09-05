Başbakan Binali Yıldırım, Bilecik'e gidecek

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'tan alınan bilgilere göre; bu yıl 736'ncısı kutlanacak olan Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne katılmak üzere Başbakan Binali Yıldırım'ın Söğüt'e teşrif edeceklerini belirtti. Karabıyık, "8 Eylül günü Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyde katılım gerçekleştirecekti. O gün yurtdışı programı çıktığından kendileri Söğüt'ü programlarından çıkardı. 10 Eylül Pazar günü Söğütte gerçekleşecek 736'ıncı Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım katılacak" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.