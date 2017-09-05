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Başbakan Binali Yıldırım, Bilecik'e gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, 10 Eylül Pazar günü Söğüt'te gerçekleşecek '736'inci Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne' katılmak üzere Bilecik'e gelecek

Başbakan Binali Yıldırım, Bilecik'e gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, 10 Eylül Pazar günü Söğüt'te gerçekleşecek '736'inci Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne' katılmak üzere Bilecik'e gelecek

05 Eylül 2017 Salı 14:38
Başbakan Binali Yıldırım, Bilecik'e gidecek
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'tan alınan bilgilere göre; bu yıl 736'ncısı kutlanacak olan Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne katılmak üzere Başbakan Binali Yıldırım'ın Söğüt'e teşrif edeceklerini belirtti. Karabıyık, "8 Eylül günü Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyde katılım gerçekleştirecekti. O gün yurtdışı programı çıktığından kendileri Söğüt'ü programlarından çıkardı. 10 Eylül Pazar günü Söğütte gerçekleşecek 736'ıncı Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım katılacak" dedi.

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