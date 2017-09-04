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"Bana bile 'Reis'ten çok Reisçisin' deyip posta koyuyorlar!"

"Bana bile 'Reis'ten çok Reisçisin' deyip posta koyuyorlar!"

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:26
"Bana bile 'Reis'ten çok Reisçisin' deyip posta koyuyorlar!"
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HÜKÜMETE yakınlığıyla bilinen Star gazetesi yazarı ve AKP Milletvekili Mehmet Metiner dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne arkandayız Reis!" dediğini aktaran Mehmet Metiner, “Şimdi birileri kalkmış, ‘Reis'ten çok Reisçi!’ kesilerek şahsıma posta koyuyor!” ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Siyaset katildir bilirim.

Pusuya yatmış alçakların ve kifayetsiz muhterislerin kol gezdiği bir dünyada bir siyasetçi olarak ne derseniz deyin; karşıt kampın elemanları sözlerinizi alır, çarpıtır ve aleyhinize kullanmaya başlar.

İçinizden görünüp, bir eksiğinizi ve kusurunuzu bulmak için pusuya yatmış kıskançlık illetiyle malul namertler de hasımlarınız tarafından çarpıtılarak kullanılan sözünüzün üstüne atlarlar.

Diyelim ki Atatürk'ün adını geçiren bir laf mı ettiniz?

"Atatürk'ten çok Atatürkçüler!" başlarlar Atatürk adına racon kesmeye...

Söylediğiniz özü itibariyle olumlu bile olsa, önünü arkasını okumadan sırf aidiyetinizden ve kimliğinizden dolayı "Atatürk düşmanı" diye had bildirmeye çalışırlar size.

Aynı şeyi Erdoğan adına yapan hadsizler ve kifayetsiz muhterisler de belirmeye başladı.

Hadi Atatürk adına o birilerinin bana racon kesmesine bir anlam verebilirim.

Peki, Erdoğan adına bana bile racon kesen çıkarcı densizlere ne demeli?

Ben ki Erdoğan için "Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne arkandayız Reis!" diyen biriyim!

"Reisçiliğim" dolayısıyla malum odakların her türlü hakaretine ve saldırılarına uğrayan biriyim.

Şimdi birileri kalkmış, "Reis'ten çok Reisçi!" kesilerek şahsıma posta koyuyor! 

Uğruna ölümü göze aldığımız liderimizle bile aramıza girdiler ya, bravo yani!

Beni Atatürk'le birlikte, Erdoğan'ın da karşısına diken alçakların zihniyeti de tıyneti de bir maalesef!

Al birini, vur ötekisine!”

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Anahtar Kelimeler:
MetinerTayyip Erdoğan
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