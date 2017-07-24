Balkanlıoğlu’ndan açıklama

GÖRÜNTÜLERİN 15 Temmuz gecesine ait olduğunu ve gelen kişilerin cemaat mensubu olmadığını belirten Vali Balkanlıoğlu, "Ordu Valiliği’nden Sakarya Valiliği’ne 4 Temmuz günü gelip burada göreve başladım. 4 Temmuz, peşinden 15 Temmuz seneyi devriye. Eşkıyaların memlekette demokrasiyi yok etme girişimlerinin seneyi devriyesi. Toplumun bunu hatırlaması, anılması gerekiyordu. Hükümetimizden bize gerekli talimatlar geldi. Büyük bir anma etkinlikleri yapıldı. 15 Temmuz Cumartesi günü büyük etkinlikler yapıldı. 15 Temmuz anıldı ve eşkıyalar protesto edildi Gece saat 03.00’e kadar meydanda kaldım. Biraz rahatsızlanınca eve gelmiştim. Valilik, zamanında 15 Temmuz eşkıyalarınca basıldığı için, yaralılar varmış. Konuta geldim telefon geldi. ’Sayın Valim, Valiliğin önündeyiz hatıraları canlandırmak istiyoruz gelir misiniz?’ dediler. Biz de rahatsız olmamıza rağmen geldik, valiliği açtık. Merdivenlerden yukarı çıkarken o günü de hatırladıkları için Allahu ekber diyenler oldu. Biz de yapmayın diyecek halimiz yok. Makamda arkadaşlara teşekkür ettik. 15 Temmuz gecesinde vuku buldu bu olay, bizim sosyal medya adresimizde de yer aldı. Valilik sitesinde bu olayı paylaştılar" dedi.

Vali Balkanlıoğlu görüntüleri yayınlayan yayın organlarının FETÖ’ye hizmet ettiğini kaydederek, "Mesele böyleyken meseleyi bazı basın organları, malum çevreler bunlar, özellikle de tabana zıtmış gibi gözüküp FETÖ’ye hizmet eden tipler aslında bunlar. Olayı şöyle çarpıttılar; Vali Sakarya’ya geldiğinde göreve başlamak için, 4 Temmuz’u kastediyorlar, tekbirlerle karşılandı. Tekbirlerle bir cemaat tarafından oturtuldu diye. O görüntüler eşliğinde servis yapmışlar. Bu bizi oldukça üzdü. 15 Temmuz gazilerimize bir hakaret bu, gazilerdi o gelenler. İçinde bir tane cemaat mensubu olmadığı gibi çeşitli partilerden CHP, MHP’den arkadaşlar da var ama, söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır coşkusuyla buraya gelen arkadaşlar. Olayı böyle çarpıttılar" diye konuştu.

ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASI

Şehit kaymakamın babasının kendisine ziyaretini de cemaat ziyareti olarak yansıtıldığını ifade eden Balkanlıoğlu, "Muhammed Safitürk kaymakamımız Derik’te odasına bomba yerleştirilerek şehit edilmişti. O da buralı, babası burada ikamet ediyor. Biz şehitlerimizi ve gazilerimizi ziyaret ettiğimiz de ona da uğramıştık. Sayın bakanımız geldiğinde ona da gittik. O muhterem baba iadeyi ziyarette bulundu. Diyanet’te imam iken emekli olmuş birisi. Kendisi gibi hocalardan 4-5 kişiyle birlikte bana iadeyi ziyarete geldi. Bu olayda tarikat mensupları valiyi ziyaret etti, valiyi makamına oturttu, FETÖ ile mücadele ederken diğer dindar insanlarla neden mücadele edilmiyor, onlar da tehlike teşkil ediyor gibi algı oluşturmaya çalıştılar. Kamuoyunun bilmesi açısından size iletmiş oldum" dedi.