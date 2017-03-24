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Bakan Eroğlu'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Orman ve Su İşleri bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun anayasa değişiklik paketinde yer alan ‘seçilme yaşının 18’e düşürülmesi’ ve Suriyelilere 16 Nisandan sonra vatandaşlık verileceği yönündeki açıklamaları ile ilgili olarak, “İki konuda külliyen yalan, hatta kuyruklu yalan” dedi

Bakan Eroğlu'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Orman ve Su İşleri bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun anayasa değişiklik paketinde yer alan ‘seçilme yaşının 18’e düşürülmesi’ ve Suriyelilere 16 Nisandan sonra vatandaşlık verileceği yönündeki açıklamaları ile ilgili olarak, “İki konuda külliyen yalan, hatta kuyruklu yalan” dedi

24 Mart 2017 Cuma 15:15
Bakan Eroğlu'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
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BAKAN Veysel Eroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi afyonkarahisar’da önce emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen “Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları” dağıtım törenine katıldı. Ardından Bayat ilçesine geçen Bakan Eroğlu burada Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret ederek kendisini bekleyen öğrenciler ile birlikte fidan dikti. Fidan dikimi töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, Kılıçdaroğlu’nun dün Afyonkarahisar’a gerçekleştirdiği ziyaretteki söylemlerinin hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun Anayasa değişiklik paketinde yer alan ‘seçilme yaşının 18’e düşürülmesi ve bazılarına kıyak emeklilik ile Suriyelilere 16 Nisandan sonra vatandaşlık verileceği’ söylemlerine değinen Bakan Eroğlu, “İki konu da külliyen yalan, hatta kuyruklu yalan” dedi. Açıklamasında önce 18 yaş konusuna değinen Bakan Eroğlu, “Biliyorsunuz sadece 18 yaş değil hatırlarsanız seçilebilme yaşını 25 yaşa düşürmüştük. Şimdi de 18 yaşa düşürüyoruz ama sadece 18 değil, 19-20-21-22-23-24 bu yaş grubunda 7-5 milyondan fazla genç var. Netice olarak bu gençler milletvekili olabilecek. Bu da çok önemli Türkiye’deki gençlerin memleket meseleleri ile alakadar olmaları açısından bunun çok önemli olduğunu söylüyorum. Kıyak emeklilik de yok, çünkü yaş meselesi var belli bir yaştan önce emekli olamıyor. Bu yüzden ben Sayın Kılıçdaroğlu’na lütfen bunları doğru dürüst okusun, konuşurken de desteksiz atmasın diye özellikle ricada bulunuyorum” dedi.

“Yalanlarla bir yere varılamaz doğruyu söylemesi lazım”

Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunda da bir çalışma olmadığını ifade eden Bakan Eroğlu şunları söyledi:

“Ayrıca Suriyelilerin 16 Nisandan sonra Türk vatandaşlığına alınacağı konusunda hiçbir şey görüşülmedi şimdiye kadar o da tamamen atmasyon bir şey o da kuyruklu yalan. Özellikle zaten biliyorsunuz güvenli bölge tesis ediliyor Suriye’de nitekim Suriyeli vatandaşların pek çoğu da Fırat Kalkanı Operasyonu ile emniyetli, güvenli hale getirdiğimiz bölgelere peyderpey gidecek. Dolayısıyla ast olan Suriyelileri kendi vatanlarına yerleştirmektir. Maksadımız budur, dolayısı ile söylediği iki husus da kuyruklu yalandır. Yalanlarla bir yere varılamaz doğruyu söylemesi lazım. Doğrusu da budur.”

Bakan Eroğlu daha sonra Bayat ilçe meydanında ‘Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları” dağıtım törenine katıldı.

(GC-HA-Y)

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Anahtar Kelimeler:
BakanVeysel EroğluSuriyeEmirdağAnayasaAfyonkarahisar
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