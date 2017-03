Bakan Çavuşoğlu'ndan 16 Nisan mesajı

Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Antalya'da maliyeti 781 milyon 429 bin 23 TL olan 20 eserin açılışını yaptı. Erdoğan'a Antalya mitinginde eşi Emine Erdoğan, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AKP'nin Antalya milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de eşlik etti. Dev açılışa Alanya'dan AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve yüzlerce partili de katıldı.

'HALK TÜREL'İ YİNE TERCİH ETTİ'

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışını yapan Erdoğan, kendisini burada bekleyen belediye personeli ve vatandaşlara seslendi. Kimsenin karşısında eğilmediklerini belirten Erdoğan, “Biz sadece Rabbimin karşısında eğiliriz. Bu hizmet binasının maliyeti 70 milyon Türk Lirası. Sayın Türel başladığı bu inşaatı kendisinden sonra hangi zihniyete teslim etmek zorunda kaldı? Antalya tekrar Türel ile yola devam etti. Bu, halkın hizmet anlayışını ortaya koyuyor" dedi.

'TÜRKİYE VE ANTALYA BİRLİKTE BÜYÜYOR'

Erdoğan'dan önce bir konuşma yapan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin büyüdükçe Antalya'nın da gelişip büyüdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" sözünü hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyüdükçe sadece 80 milyon vatandaşın değil, dünyanın her yerindeki mazlumların da yalnız olmayacağını vurguladı. Türkiye'nin gariplerin, kimsesizlerin, mazlumların da vicdanı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “100 yıldır bekleyen evlad-ı Fatihan'lar da yalnız değildir. Ecdadımızın inşa ettiği eserler güçlü Türkiye sayesinde tekrar ihya edildi" diye konuştu.

'SİSTEMİ GÜÇLENDİRMEMİZ GEREK'

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Atalarımızın isimlerini yaşatıyoruz ama bizim daha güçlü olmamız, istikrarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye güçlüyse, Türkiye'de istikrar varsa bu, milletimizin sayesindedir. AKP 15 senedir milletimizin desteğiyle iktidarda olduğu için güçlüdür. Bugün tüm zorluklara rağmen içeriden ve dışarıdan engellemelere rağmen Türkiye emin adımlarla yoluna gidiyorsa, Recep Tayyip Erdoğan gibi liderimiz olduğu içindir ama bizim sistemi de güçlendirmemiz lazım. O nedenle 16 Nisan'da hep birlikte sandığa gidip 'Evet' diyeceğiz. Avrupa ülkelerini görüyorsunuz, bu seçimde neden taraf tutuyorlar biliyor musunuz? Neden bizleri engellediler? Dışişleri Bakanının uçağını neden iptal ettiler, düşündün mü Antalya?"

'ADAM GİBİ ADAMIN ARKASINDAYIZ'

Antalya'nın her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu ve Türkiye'ye sahip çıktığına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Antalya, demokrasisine her zaman sahip çıktı. Biz Antalya'da tarım da yaparız, turizm de. Dağın arkasında koyun keçi de güderiz ama adam gibi adamların, Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerin arkasından gideriz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından açılış töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra turizmcilerle görüştü, ardından Manavgat'taki bir programa katıldı.