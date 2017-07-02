Bakan Çavuşoğlu kritik görüşme

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı'nın 3. günü hakkında değerlendirme ve görüş alışverişi yapmak amacıyla KKTC Cumhurbaşkanı ve müzakere heyeti ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Müzakereci Özdil Nami, çalışma yemeğinin ardından Crans Montana'daki KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıslı siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'na ilişkin, "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Halen çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız şart" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Rum bir gazetecinin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşmeyi neden reddettiğine ilişkin sorusuna tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Hayır, reddetmedim. Bunu sana kim söyledi? Sadece zamanını ayarlayamadık" dedi. Rum gazetecinin Kotzias'ın söylediğini ifade etmesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "O size böyle bir şey söylediyse üzgünüm ama doğruları söylememiş. Neden reddedeyim ki? O benim çok iyi arkadaşım. Ben onu, o da beni ziyaret etti" diye konuştu.