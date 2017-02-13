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Bahreyn'de bir Alanyalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Başbakanı Khalifa Bin Salman Al Halife tarafından onurlarına verilen öğle yemeğine katıldılar

Bahreyn'de bir Alanyalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Başbakanı Khalifa Bin Salman Al Halife tarafından onurlarına verilen öğle yemeğine katıldılar

13 Şubat 2017 Pazartesi 22:57
Bahreyn'de bir Alanyalı
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Haber: Alper KUTAY

GUDAİBİA Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen öğle yemeğine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Resmi ziyaret için Bahreyn'in başkenti Manama'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Alanyalı Bakan Çavuşoğlu da eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte eşlik etti. Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ile Sakhir Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şeyh İsa Bin Salman Al Khalifa Madalyası" verildi.
ÇAVUŞOĞLU ÇİFTİ DE KATILDI
Gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Bahreynli kardeşlerime en kalbi hürmetlerimi sunuyorum. Şahsıma tevcih ettiğiniz, ortak tarihimizde müstesna bir yeri olan bu madalyayı daima şerefle muhafaza edeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn ziyaretine refakat eden eşi Emine Erdoğan, Abdullah bin Yusuf Fakhro Sosyal Yaşam ve Meslek Edindirme Merkezi'ni ziyaret etti. Seralar hakkında bilgi alan, doğal tarım ve besicilik çalışmalarını yakından inceleyen Emine Erdoğan'a ziyaretlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu da eşlik etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanDışişleri Bakanı ÇavuşoğluBahreyn Başbakanı Khalifa Bin Salman Al Halife
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