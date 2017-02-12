Bahçeli'yle buluştu

Haber: Alper KUTAY

16 NİSAN'DA yapılması kesinleşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla Konya Dedeman Otel'de bir araya geldi. Toplantıya MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ile birlikte katılan Türkdoğan, "Liderimizin emrindeyiz. Bu ülke için yeminimiz var. Vazgeçilemez" dedi. Referandumda sandıktan 'Evet' çıkması için çalışacaklarını ve bu hafta sahaya ineceklerini söyleyen Türkdoğan, Konya'da ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ile de görüştü.

