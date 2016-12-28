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Bahçeli savunma isteyecek

MHP İl Teşkilatı'nın Akşener taraftarı oldukları iddiasıyla Cafer Uyar, Hilmi Er ve Yücel Apaydın'ı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etmesi üzerine gözler MHP Genel Merkezi'nin vereceği karara çevrildi

Bahçeli savunma isteyecek
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Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mustafa Aksoy, bir dönem MHP Genel Başkan Adayı olan Meral Akşener taraftarı oldukları iddiasıyla eski Milletvekili Adayı Cafer Uyar, eski İlçe Başkanı Hilmi Er ve eski İlçe Başkan Adayı Yücel Apaydın'ı tedbirli olarak disipline sevk etti. MHP Genel Merkezi Disiplin Kurulu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla bu üç isimden savunma isteyeceği ve kesin kararın savunmaların ardından verileceği öğrenilirken, Akşener taraftarı oldukları belirtilen Uyar, Er ve Apaydın'ın nasıl bir savunma yapacakları ise merak konusu oldu.
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Etiketler; #Akşener #cafer uyar #Hilmi Er #yücel apaydın
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