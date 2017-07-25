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Bahçeli'den yeni parti için ilk yorum: 'Allah hayırlı etsin'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalif isimlerin kuracağı yeni parti için ilk kez konuştu

Bahçeli'den yeni parti için ilk yorum: 'Allah hayırlı etsin'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalif isimlerin kuracağı yeni parti için ilk kez konuştu

25 Temmuz 2017 Salı 12:17
Bahçeli'den yeni parti için ilk yorum: 'Allah hayırlı etsin'
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DEVLET  Bahçeli, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Basın mensuplarının Meral Akşener'in başını çektiği ve MHP'li muhalif isimlerin yer alacağı yeni parti girişimi ile ilgili soruya, "Bizde sabır çok. Kasım ayına kadar da sabırla takip ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin" yanıtını verdi.Bahçeli basın mensuplarının yeni giyim tarzına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi: "Sosyal medyada kıyafetimizle ilgili bir durumumuz çok yer aldı. Biz kıyafete önem veren bir kişiyiz. Değerlin bir bilim insanının çok güzel bir sözü vardır, 'Bir topluma kıyafetinizle giriniz şahsiyetinizle çıkınız."


 

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Anahtar Kelimeler:
BahçeliMeral EkşenerMHPYeni Parti
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