Bahçeli'den yeni parti için ilk yorum: 'Allah hayırlı etsin'

DEVLET Bahçeli, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Basın mensuplarının Meral Akşener'in başını çektiği ve MHP'li muhalif isimlerin yer alacağı yeni parti girişimi ile ilgili soruya, "Bizde sabır çok. Kasım ayına kadar da sabırla takip ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin" yanıtını verdi.Bahçeli basın mensuplarının yeni giyim tarzına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi: "Sosyal medyada kıyafetimizle ilgili bir durumumuz çok yer aldı. Biz kıyafete önem veren bir kişiyiz. Değerlin bir bilim insanının çok güzel bir sözü vardır, 'Bir topluma kıyafetinizle giriniz şahsiyetinizle çıkınız."
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