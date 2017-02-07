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Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

07 Şubat 2017 Salı 10:48
Bahçeli'den flaş açıklamalar
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BAHÇELİ'NİN konuşmasında öne çıkanlar

Aramıza karamsarlık koymaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır.MHP ecdadımızın buyruklarına sonuna kadar bağlı ve sadıktır. Siyasetimizin ilkeleri 48 yıldır değişmemiştir. Ülkülerimizin omurgası 48 yıldırdeğişemiştir.Tozumzda oynayanlar herzaman olduğu gibi kaybetmeye şimdiden mahkumdur. Anayasa değişikliğinde 'evet kararımızda bu böyledir. MHP meselelelre kavrayış derinliği ile yaklaşmaktadır. Başkaları gibi sorumsuz davrnamayız. Akıntıya karşı kürek çekmek yerine akıllıca yön vermeyi tercih ederiz. 8-9 şubatta partimizin 48. kuruluş yıl dönümüzde kimseye minnet borcumuz yoktur. Bizden alacaklı olan da yoktur. Pazarlık ve arka kapı siyaseti bize uzaktır. Fitnekolikler bilsinler ki her zaman var olacağız. Bu kadar haklı olan bu kadar da hakkı yenmiş bir dava olmamıştır.

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BahçeliMHPGrup ToplantısıBugün
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