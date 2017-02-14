'Atatürk 'Evet' dese O'nu da reddederim'

Haber: Alper KUTAY

MAHMUTLAR Mahallesi Muhtar Ahmet Top, neden "Hayır" diyeceğini madde madde sıraladı. Muhtar Top, “Bana ne AKP, CHP, MHP’den. Ben bağımsız Yörük çocuğuyum. Bu ülkenin sahipleriyiz. Yaşasın sonsuza dek, Mustafa Kemal’in kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti" dedi. Tek adamlığa karşı olduğunu söyleyen Muhtar Top, şöyle konuştu: "Mezardan Mustafa Kemal çıkıp Başkanlık Sistemi istese yine Parlamenter Sistem'e devam derim. Başkanlık Sistemi'ne karşı çıkıyorum. Bir daha seçme hakkım olmayacak. Seçme hakkım elimden alınacağı için ‘Hayır’ diyorum. Ucu açık belirsiz sisteme ‘Hayır’ diyorum. Tek bayrak, tek millet, tek dil için ‘Hayır’ diyorum. Kuvayi Milliye ruhu için birleşelim, onun için ‘Hayır’ diyorum. Birlikte yaşamak için ‘Hayır’ diyorum. Ayrışmamak için ‘Hayır’ diyorum. Bırakalım sağı solu, Türkiye için ‘Hayır’ diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyelim ki başkanlığı 10 yıl yaptı, ondan sonra gelecek olan kişi belli mi? Gelecek kişinin PKK’lı, Yahudi veya Ermeni olmayacağı ne malum, onun için ‘Hayır’ diyorum. Laik Türkiye’nin devamı için ‘Hayır’ diyorum."