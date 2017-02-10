Asenalardan anlamlı ziyaret

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı'na bağlı Kadın Kolları Başkanı Sevim Bulut, ekibiyle birlikte düzenli olarak ziyaret ettiği Alanya Huzurevi'nde yaşlılarla yeniden bir araya geldi. Huzurevi sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve sohbet eden Bulut, daha sonra ekibiyle birlikte Toslak Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileyi evlerinde ziyaret edip, MHP İlçe Teşkilatı önderliğinde toplanan yardımları teslim etti. Bulut, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.