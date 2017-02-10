banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88649
ALTIN
145.353
DOLAR
3.6843
STERLIN
4.5900
EURO
3.9168
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Saç dökülmesini bu yöntem ile durdurun!
Saç dökülmesini bu yöntem ile...
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı

Asenalardan anlamlı ziyaret

Huzurevini ziyaret eden MHP Kadın Kolları, Toslak'ta yardıma muhtaç bir aileye gıda malzemeleri götürdü.

Asenalardan anlamlı ziyaret

Huzurevini ziyaret eden MHP Kadın Kolları, Toslak'ta yardıma muhtaç bir aileye gıda malzemeleri götürdü.

10 Şubat 2017 Cuma 16:09
Asenalardan anlamlı ziyaret
banner404

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı'na bağlı Kadın Kolları Başkanı Sevim Bulut, ekibiyle birlikte düzenli olarak ziyaret ettiği Alanya Huzurevi'nde yaşlılarla yeniden bir araya geldi. Huzurevi sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve sohbet eden Bulut, daha sonra ekibiyle birlikte Toslak Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileyi evlerinde ziyaret edip, MHP İlçe Teşkilatı önderliğinde toplanan yardımları teslim etti. Bulut, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AsenaHuzureviMHPToslakSevim Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başın düşerse dara Abil Gündoğdu'yu ara
Başın düşerse dara Abil Gündoğdu'yu ara
İşte Alanya'da açacağı o tesis
İşte Alanya'da açacağı o tesis
CHP 'Hayır' için sahaya iniyor
CHP 'Hayır' için sahaya iniyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals