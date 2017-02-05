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Arıkan 'Hayır' diyor

MHP'de yıllarca Genel Sekreter Yardımcılığı yapan ve ülkücü camianın yakından tanıdığı Hayri Arıkan, yeni anayasa paketine 'Hayır' diyeceğini açıkladı.

Arıkan 'Hayır' diyor

MHP'de yıllarca Genel Sekreter Yardımcılığı yapan ve ülkücü camianın yakından tanıdığı Hayri Arıkan, yeni anayasa paketine 'Hayır' diyeceğini açıkladı.

05 Şubat 2017 Pazar 17:23
Arıkan 'Hayır' diyor
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Haber: Alper KUTAY

SOSYAL medya hesabından açıklamalarda bulunan ve merhum Alparslan Türkeş döneminde MHP Genel Merkezi'nde uzun yıllar Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Alanyalı Hayri Arıkan, yeni anayasa paketinin bölücü olduğu için 'Hayır' demek gerektiğini savundu. Arıkan, neden 'Hayır' diyeceğini şu sözlerle açıkladı: "Aslında tarihe gömülmek istenen bizzat Türk milletinin kendisidir ve demokratik Parlamenter Sistem'dir. Bu yolla yani partili başkan veya cumhurbaşkanı idhas edilerek toplumsal adalet anlayışı zayıflatılmak, tarafsız cumhurbaşkanlığı tarihe gömülmek isteniyor. Böylece geleceğe düşünsel anarşi oluşması fırsatı veriliyor. Görülüyor ki Türk milletinin kurduğu Türk devletinin anayasası, Türk milletinin bekasına uygun olmayan bir biçimde cebren yeniden yapılmak isteniyor. Bunu görerek buna göre davranmak doğru olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
MHPAlparslan TürkeşHAYRİ ARIKANYeni Anayasa PaketiHayır
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