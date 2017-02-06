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Arap Zirvesi bugün başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Birinci Toplantısı'nın 7-8 Şubat (bugün ve yarın) tarihlerinde Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Suudi mevkidaşı Adel bin Ahmed Al-Jubeir’in başkanlıklarında Ankara’da düzenleneceğini açıkladı

Arap Zirvesi bugün başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Birinci Toplantısı'nın 7-8 Şubat (bugün ve yarın) tarihlerinde Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Suudi mevkidaşı Adel bin Ahmed Al-Jubeir’in başkanlıklarında Ankara’da düzenleneceğini açıkladı

06 Şubat 2017 Pazartesi 23:59
Arap Zirvesi bugün başlıyor
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamada "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Saud’un ülkemize 11-14 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında imzalanan 'Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesiyle' ihdas edilen Konsey’in bu ilk toplantısında ikili ilişkilerimizi tüm alanlarda geliştirmeye yönelik işbirliği olanakları ele alınacaktır. Konsey toplantısı kapsamında ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunulacaktır. Konuk Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi de öngörülmektedir” dendi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıTürk-SuudiArap ZirvesiAhmed Al-Jubeir’
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