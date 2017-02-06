Arap Zirvesi bugün başlıyor

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Saud’un ülkemize 11-14 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında imzalanan 'Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesiyle' ihdas edilen Konsey’in bu ilk toplantısında ikili ilişkilerimizi tüm alanlarda geliştirmeye yönelik işbirliği olanakları ele alınacaktır. Konsey toplantısı kapsamında ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunulacaktır. Konuk Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi de öngörülmektedir” dendi.