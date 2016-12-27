Anayasa teklifinde gelişme

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinden "yedek milletvekilliğine" ilişkin düzenleme çıkarıldı. Komisyonda ayrıca milletvekilliği seçimlerinin 4 yıldan 5 yılda bir yapılmasını öngören 4. madde kabul edildi.
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli pazartesi günü gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında anayasa değişiklik teklifindeki 3 madde de değişikliğe gidilmesini kararlaştırmıştı. Bu tekliflerden biri de yedek milletvekilliği konusundaki değişiklik teklifiydi.
YEDEK VEKİLLİĞE RÖTUŞ GEÇEN HAFTA BELLİ OLMUŞTU
Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda en büyük eleştirilerden biri yedek milletvekilliği konusunda olmuştu. Milletvekilleri, yedek milletvekilliğine 'vekil adayları birbirini öldürür' diyerek itiraz etmişlerdi. Bu eleştiriler sonrasında geçtiğimiz çarşamba günü yapılan AK Parti İl Başkanları toplantısında Başbakan Yıldırım, "Arkadaşlarımızın kafasını karıştıran bir iki husus var. Mahsurlu olan şeyin üzerinde inat etmemizin anlamı yok" demişti. Yıldırım'ın bu talimatının ardından değişiklik için çalışmalar başlamıştı.
MHP’ye götürülmesi planlanan değişiklikte, yedek milletvekilliğinde yer alan “ölüm” ve “yedek” ifadelerinin çıkarılması gündeme gelmişti.
Anayasa teklifinin yedek milletvekilliği getiren 5. maddesi tekliften çıkarıldı. Teklifin TBMM ve Cumhurbaşkanı seçim dönemini 5 yıla çıkartan 4. maddesi komisyonda kabul edildi
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