Anayasa Hareketi Alanya'da toplanıyor

Haber: Alper KUTAY

MİLLİ Anayasa Hareketi (MAH) Alanya Temsilcisi Evren Kurtoğlu, 25 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de Alanya Kültür Merkezi’nde bir panel düzenleneceğini belirterek, konularında uzman konuşmacıların katılımcılara, Türk milletine reva görülen haksız ve hukuksuz anayasa değişikliği ile Başkanlık Sistemi dayatmasının anlatılacağını kaydetti. Panele konuşmacı olarak; AKP'nin kurucularından olan Başbakan eski yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'ın, MHP Ankara eski milletvekili ve MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici'nin, Genelkurmay eski İstihbarat Dairesi Başkanı ve Vatan Partisi Dış İlişkiler Bürosu Başkanı Soner Polat'ın katılacağını belirten Kurtoğlu, "Bu değerli şahsiyetlerin konuşmacı olarak bulunacağı paneli, CHP Antalya eski milletvekili Gürkut Acar hukukçu kimliği ile yönetecek. Tüm Alanya halkını panele bekliyoruz" dedi.