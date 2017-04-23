Alperenler'den 'Alplik' eğitimi

Haber: Alper KUTAY

ETKİNLİK hakkında bilgi veren Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur, “Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Ölüm emri yer yüzünde değil gök yüzünde verilir. Vatanımızın, milletimizin, İslam aleminin her daim birliği bizim nişanımız olsun. Alanya Alperen Ocakları Alplik eğitimleri devam ediyor. Gerektiği takdirde mazlumlar için cehenneme çevrilmiş aleme nizam için, Oğuz Kaan'ın dokuz tuğu altında toplanıp yüce Allah'ın göklerden gelen buyruğuna uyarak Ergenekon’da demirden dağları eriterek Anadolu'nun kapısında kıyama durup Ayasofya'da secdeye gidip Balkanlar'da umut olup Viyana önlerinde şükür namazına dururuz” dedi.