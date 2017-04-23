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Alperenler'den 'Alplik' eğitimi

Alanya Alperen Ocakları, Kızılalan Mesire Alanı'nda gençlere Alplik eğitimi vermeye devam ediyor

Alperenler'den 'Alplik' eğitimi

Alanya Alperen Ocakları, Kızılalan Mesire Alanı'nda gençlere Alplik eğitimi vermeye devam ediyor

23 Nisan 2017 Pazar 23:23
Alperenler'den 'Alplik' eğitimi
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Haber: Alper KUTAY

ETKİNLİK hakkında bilgi veren Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur, “Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Ölüm emri yer yüzünde değil gök yüzünde verilir. Vatanımızın, milletimizin, İslam aleminin her daim birliği bizim nişanımız olsun. Alanya Alperen Ocakları Alplik eğitimleri devam ediyor.  Gerektiği takdirde mazlumlar için cehenneme çevrilmiş aleme nizam için, Oğuz Kaan'ın dokuz tuğu altında toplanıp yüce Allah'ın göklerden gelen buyruğuna uyarak Ergenekon’da demirden dağları eriterek Anadolu'nun kapısında kıyama durup Ayasofya'da secdeye gidip Balkanlar'da umut olup Viyana önlerinde şükür namazına dururuz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alperen OcaklarıKızılalan Mesire AlanıAlplik
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