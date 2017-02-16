Alanyalı Toklu'ya AKP'de önemli görev

Haber: Alper KUTAY

BİR dönem Alanya'da AKP Gençlik Kolları Başkanı olan ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde dönemin Başkan Adayı Hasan Sipahioğlu'nun kontenjan listesinden Alanya Belediye Meclis Üyesi olmak için istifa edip seçilemeyen, ardından AKP İlçe Başkanlığı'na aday adayı olan Mimar Mustafa Toklu, 2015'in Aralık ayında yapılan AKP Genel Merkezi Kongresi'nde Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmişti. Alanya'yı siyaset arenasında Ankara ve Türkiye genelinde başarıyla temsil eden isimlerden biri olan Toklu, aktif çalışmalarından sonra bu kez de AKP Genel Merkezi Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Gaziantep, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Adıyaman'dan sorumlu olan Toklu, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi bu illeri ziyaret edip referandum çalışması yapacak. Referandumun hemen ardından ise Toklu'nun hazırlayacağı rapor ile bu illerin Gençlik Kolları İl Başkanlığı'na yeni atamalar yapılacağı öğrenildi.