Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88154
ALTIN
146.046
DOLAR
3.6743
STERLIN
4.5940
EURO
3.9051
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
16 Şubat Günlük Burç Yorumu
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

Alanyalı Toklu'ya AKP'de önemli görev

AKP Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olan Alanyalı Mimar Mustafa Toklu, başarılı çalışmalarından ötürü Teşkilat Başkan Yardımcısı oldu.

Alanyalı Toklu'ya AKP'de önemli görev

AKP Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olan Alanyalı Mimar Mustafa Toklu, başarılı çalışmalarından ötürü Teşkilat Başkan Yardımcısı oldu.

16 Şubat 2017 Perşembe 14:57
Alanyalı Toklu'ya AKP'de önemli görev
banner404

Haber: Alper KUTAY

BİR dönem Alanya'da AKP Gençlik Kolları Başkanı olan ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde dönemin Başkan Adayı Hasan Sipahioğlu'nun kontenjan listesinden Alanya Belediye Meclis Üyesi olmak için istifa edip seçilemeyen, ardından AKP İlçe Başkanlığı'na aday adayı olan Mimar Mustafa Toklu, 2015'in Aralık ayında yapılan AKP Genel Merkezi Kongresi'nde Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmişti. Alanya'yı siyaset arenasında Ankara ve Türkiye genelinde başarıyla temsil eden isimlerden biri olan Toklu, aktif çalışmalarından sonra bu kez de AKP Genel Merkezi Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Gaziantep, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Adıyaman'dan sorumlu olan Toklu, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi bu illeri ziyaret edip referandum çalışması yapacak. Referandumun hemen ardından ise Toklu'nun hazırlayacağı rapor ile bu illerin Gençlik Kolları İl Başkanlığı'na yeni atamalar yapılacağı öğrenildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAkpMustafa TokluReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anayasa Hareketi Alanya'da toplanıyor
Anayasa Hareketi Alanya'da toplanıyor
MHP'li Cantürk'ten uyarı
MHP'li Cantürk'ten uyarı
Ukrayna'ya Çavuşoğlu dopingi
Ukrayna'ya Çavuşoğlu dopingi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals