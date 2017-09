Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması

SLOVENYA'DAKİ 12. Bled Stratejik Forumu’nda 'Yeni Bir Gerçeklik İçin Yeni Bir Vizyon' temasıyla gerçekleştirilen panelde konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Avrupa Birliği üyesi olmak istiyoruz, bu halen bizim stratejimiz, bizim seçimimiz” dedi.

​'KENDİ İÇ MESELELERİNE ODAKLANMALARI İYİ OLUR'

Çavuşoğlu, Almanya ile yaşanan gerginlikle ilgili olarak "Bir değişim var. Ne yazık ki AB üyesi ülkelerdeki merkez partiler, aynı ırkçı dili ve söylemi kullanıyor. Almanya'daki seçim Almanya'da yapılıyor. Türkiye veya Macaristan'ta değil, kendi iç meselelerine odaklanmaları daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Arakan için BM eski Genel Sekreteri ve Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ile telefonda görüştüğünü belirterek, “Neler yapılması gerektiği hakkında raporları da o hazırladı. New York’ta genel kurul zamanında orada İslam zirvesinin liderleri ve diğer bazı ülkelerin liderleri genel sekreterle beraber bir araya gelecek. Bu işi kökten çözmemiz lazım, bu işe çözüm bulmamız lazım ki bir daha zulüm olmasın” dedi.

'DARBE GİRİŞİMİNİN TEKRAR OLMAMASI İÇİN ÖNLEM ALMAM GEREKİYORDU'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan önlemlere ilişkin soruya Çavuşoğlu, AB ve üye ülkelerin girişim karşısında Türkiye'yi ve demokratik yollarla seçilen hükümeti desteklemediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Olağanüstü hal kararı aldık. Fransa da bunu yaptı. Fransa, korkunç bir terörist saldırı sonrasında olağanüstü hal kararı. Ancak Türkiye 20 katı benzer terörist saldırıya maruz kaldı. Ancak olağanüstü hali geri getirmeyi hiç düşünmedi. İktidara geldiğimizde Güneydoğu'daki olağanüstü hali hükümetimiz kaldırdı ve aslında geri getirmeyi hiç düşünmedik. Ancak darbe girişimi ciddi bir girişimdi. O gece 250 kişiyi kaybettik, 2 bin 200 kişi yaralandı. Kim yaptı? Darbeciler. TBMM'yi, köprüdeki masum insanları ve Cumhurbaşkanlığı civarını bombaladılar, helikopterlerden rastgele halkın üzerine ateş açtılar. Peki ben ne yapmalıydım? Böyle bir darbe girişiminin Türkiye'de tekrar asla olmaması için tedbirler almam gerekiyordu."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YÜZDE 25'İ İHRAÇ EDİLDİ

Önlemler çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyer diplomatların yüzde 25'inin ihraç edildiği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Çünkü onların sadakati devlete değil, bu terörist örgüteydi. Dışişleri Bakanı olarak bakanlığımdaki bir çok diplomatımı kaybetmeyi ister miydim? Hayır, ama başka seçeneğim yoktu. Mutlu muyum? Hayır. Ancak onlar bu örgütün üyesiydiler. Peki onlarla Türkiye'nin en hassas kurumu olan bakanlığımda nasıl çalışabilirdim?" değerlendirmesinde bulundu.

'SİZ OLSANIZ NE YAPARDINIZ?'

Çavuşoğlu, darbe girişimi sonrasında alınan önlemlere yönelik eleştiriler hakkında şunları kaydetti:

"İngiltere, Almanya veya Fransa'daki devlet kurumlarında DEAŞ üyesi olduğunu varsayalım. Siz ne yapardınız? Bunları bakanlıklarınızda, yargı organlarınızda veya askeriyede tutar mıydınız, yoksa onları işten mi atardınız? Sizlerin ülkenizde olduğunda iyi, siz de bir terör saldırısı olduğunda tüm önlemleri alırsınız. Ancak Türkiye'de olsa, aynen darbe girişimi sonrası bize destek vermediğiniz gibi, bu umurunuzda olmaz. İşte bu nedenle, darbe girişimi sonrasında Türk halkının AB üyeliğine verdiği destek azalmakta."

ANTALYA'DA TÖRENE KATILDI

Çavuşoğlu, bayramın ilk gününde Antalya’da AK Parti İl Başkanlığı önünde partililerle bayramlaşma törenine katıldı. Somali Yatırım ve Ulaştırma Bakanı Ali Hassan Mohammed, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, ve Hüseyin Samani’nin de katıldığı bayramlaşma töreninde vatandaşlara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin gelecekteki hedeflerinden bahsetti, Arakan’daki zulüm olayına değindi.

'ONLAR EMANET'

Türkiye’de 3 milyon Suriyeli olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Güçlü olmasak onlara nasıl bakacağız? Onlar neden evlerini terk etmek zorunda kaldı? Bunu da düşünmemiz lazım. Şu mübarek bayram gününde, onlar kendi keyfine evlerini terk etmedi. Terörden, kimyasal silahlardan ve bombalardan kaçtı. Onlar da isterdi sıcak yuvalarında otursunlar, çocuklarını okula göndersinler, hastalandığı zaman gideceği bir yer olsun. Ama Türkiye’ye sığındılar. Onlar emanet. Dolayısıyla bu gözle bakmamız lazım” dedi.

'BU SENE AMERİKA'YI GEÇECEĞİZ'

Arakan’da yaşanan zulümle ilgili Türkiye’nin diğer İslam ülkelerinden daha çok duyarlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Biz sadece İslam İşbirliği Teşkilatı’nın zirve başkanı olduğumuz için değil, bizim de yüreğimiz yandığı için Somalili kardeşlerimizin, Arakanlı kardeşlerimizin yanında oluyoruz. İşte rakamlar ortada. Amerika’nın bir yıllık 2016 insani ve kalkınma yardım miktarı 6.3 milyar dolar, Türkiye’nin ki 6 milyar dolar. İnsani yardımda bu sene Amerika’yı da geçeceğiz. Ama milli gelire göre açık ara öndeyiz. Demek ki 100 yıldır böyle Türkiye’yi bekleyenler, önümüzdeki 100 yıl da Türkiye’den beklentileri olacak. Biz bunları karşılamak zorundayız. Biz susarsak hiç kimse konuşmaz. Biz duymazsak herkes sağır olur. Biz görmezsek herkes kör olur. İşte bu kutlu yolculuğun misyonu bu” diye konuştu.

ZİRVEDE LİDERLER BİR ARAYA GELECEK

Arakan’da zulmün bitmesi için çaba sarf ettiklerini de belirten Çavuşoğlu, Arakan konusu hakkında BM eski Genel Sekreteri ve Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ile telefonda görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sayıda devlet başkanıyla telefonda görüştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Endonezya, Bangaleş ile bugün Türkmenistan, Özbekistan ve Ermenistan’la görüştü. Ben de Annan ile görüştüm. Çünkü özel temsilci ve komisyonun başkanı. Neler yapılması gerektiği hakkında raporları da o hazırladı. Bu işi kökten çözmemiz lazım. Bu işe çözüm bulmamız lazım ki bir daha zulüm olmasın. Oraya da insani yardımlarımızı götürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yardım miktarı 70 milyon doları aştı. Ama oradaki yaşam şartları bir insanın yaşayacağı şartlar değil. Böyle açık ev hapishanesi olmaz. Dolayısıyla bu işe köklü bir çözüm bulacağız. Ve inşallah bir zirve yapacağız. New York’ta genel kurul zamanında orada İslam zirvesinin liderleri ve diğer bazı ülkelerin liderleri genel sekreterle beraber bir araya gelecek. Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi bu. Talimat verdi çalışmalara başladık. İnşallah bir çözüm bulacağız, bulmamız lazım” ifadelerini kullandı.

'UCUZ POPÜLİZMİN FAYDASI YOK'

Son olarak Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Artık o Türkiye bitti. Türkiye ile ilişkilerinizi sürdürmek için Türkiye’ye saygı duyacaksınız, eşit bir ortak gibi göreceksiniz, Türkiye’nin patronu olmadığını anlayacaksınız. Türkiye’den bir netice elde etmek için saygı duyduğunuzu göstereceksiniz. Bunu da yavaş yavaş öğreteceğiz. Hazımsızlık var doğru ama bu benim problemim değil ki. Çalışıyorum kardeşim, kimseyle de sorunum yok. Sordum Alman dışişleri bakanına, şimdiki Cumhurbaşkanına, Merkel’e de sordum. ‘Bugüne kadar Türkiye’nin size bir düşmanlığını gördünüz mü?’ diye. Yok. Peki, siz Türkiye’den ne istiyorsunuz? Türkiye’den daha güvenilecek bir dostu nereden bulacaksınız kardeşim? Ama dert başka. Alışacaklar. Seçimler gelir geçer, yapılan popülizm geride kalır ama dostluk devam eder. Ucuz popülizmin kimseye faydası yok. Sağlam duracaksın, ilkelerinden vazgeçmeyeceksin. Tıpkı Ak Parti gibi. Hiç popülizm yapmamıştır, doğruları söylemiştir. Erdoğan’ı kıskanacağınıza, örnek alın. 16 senedir neler yapmış, nasıl Türkiye’yi güçlendirmiş, nasıl yatırımlar yapmış, nasıl kamu özel ortaklığıyla devasa projeleri yapmış, seçim öncesi popülizm yapmadan seçim kazanmış örnek al, gel, çalış, incele.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ KUMLUCA'YA GEÇTİ

Bakan Çavuşoğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü AK Parti Kumluca İlçe Başkanlığı'nca gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı. AK Parti Kumluca İlçe Başkanlığı'nca gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan Çavuşoğlu, "Birçok Müslüman ülke var. Nerede onlar, niye sesleri çıkmıyor? Herkes birbiriyle uğraşıyor, birbirini boğmaya çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında. Neden birlik beraberlik içinde hareket etmiyoruz? Sorunları çözmek için neden çaba sarf etmiyoruz? Oradaki kardeşlerimize 70 milyon dolardan fazla yardım ulaştırdık. Yardım ulaştırmak yetmez. İki hafta sonra New York'ta Müslüman ülkelerin liderleri, uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler (BM) Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ve BM genel sekreteri ve diğer liderlerle toplantı yapıp bu işi çözmemiz lazım" dedi.

'BU MİLLET BUNA MÜSAAEDE ETMEZ'

Büyük Türk milleti olarak terörün her türlüsü ile mücadelede başarılı olunduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Teröristleri o dağlarda yaşadıkları inlerine gömmeye de devam edeceğiz. Bu vatan topraklarına göz dikenlerin gözü oyulur. Bu millet bunlara müsaade etmez" diye konuştu.

'TEK YÜREK OLMASINI BİLELİM'

Bayramların birlik beraberliğin pekişmesine ve kaynaşmaya vesile olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Kumluca’yı seven herkesi burada görüyorum. MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy'a aramıza katıldığı ve yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Antalya’ya yapılan hizmetler konusunda yapıcı tavsiyeleri, görüşleri ve önerileri oluyor. Siyaset esasen hizmet için bir araçtır. Hepimiz farklı siyasi parti görüşlerinden olabiliriz. Birbirimizin görüşlerine ve inançlarına saygı duymalıyız. Ama mesela Antalya veya Türkiye olunca hep birlikte olacağız. Öyle gidip yabancılara Türkiyeyi şikayet etmek bilmem ne olmaz. Kendi içimizde tartışalım. Ama Türkiye meselesi olunca tek yürek olmasını bilelim" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTE SAYISI 10'A ÇIKACAK'

Kumluca ve Finike ilçelerine büyük bir bölge hastanesi yapmak arzusunda olduklarını, bu konularda mikro milliyetçilik yapılmaması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu "Çünkü ayrı ayrı hastanelerde ayrı teçhizatlar, ayrı doktorlar. En büyük eksikliğimiz doktor. 300–500 yataklı bir bölge hastanesi olsa kanser bölümü dahil her bölüm olur ve her bölümün doktoru olur. Tekirova Kumluca duble yolu yapılıyor. Bu yolu sahiden Kuzey’e kaydırma projemiz var. Finike’den Kalkan’a kadar viyadükleri ve tünelleri olan yol yapacağız. Projeleri hazırlanıyor. Bir de Batı bölgemize hava alanı yapacağız. Cumhurbaşkanımız Antalya’ya son gelişinde bu müjdeyi verdi. Elektrikle ilgili sorunlar çözülsün diye Kumluca'ya 2 milyon TL ödenek ayırdık" dedi. Eğitim alanında da artık basit okullar yapmadıklarını, Kumluca’ya altında kendisinin de imzası bulunan bir fakülte açtıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, ilerleyen zamanda Batı Antalya’ya da bir üniversite kuracaklarını, Antalya’da 5 olan üniversite sayısını 10'a çıkartacaklarını söyledi.

'TÜRKİYE YÜZDE 7 BÜYÜYOR'

Türkiye'nin her türlü zorluklara rağmen emin adımlarla yoluna devam ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, ülkenin etrafına bakıldığında iç savaşlar, sivil savaşlar, ekonomik buhranlar olmak üzere her türlü olumsuzluğun bulunduğunu, dünyadaki problemlerin yarısının ve en ciddi olanların bu bölgede olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Dünya 7–8 yıl önce yaşadığı ekonomik krizi üzerinden atamamıştır. Bunlara rağmen Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Son 15 yıl Türkiye için kolay olmamıştır. Terörün her türlüsü ile mücadele ediyoruz. Büyük Türk milleti olarak terörün her türlüsü ile mücadelede başarılı oluyoruz. Teröristleri o dağlarda yaşadıkları inlerine gömmeye de devam edeceğiz. Bu vatan topraklarına göz dikenlerin gözü oyulur. Bu millet bunlara müsaade etmez. Geçen yıl yaşadığımız hain darbe girişimine rağmen bu sene Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü, ikinci çeyrekte de yüzde 7 büyüyor. Dünyada Batı'da, en gelişmiş ülkelerde bu rakam yüzde 2 oranında. Bu ülkeler bu rakamı hayal olarak görüyorlar. Bizim ülkemiz yüzde 7 büyüyor" diye konuştu.

'HALK ÖNÜNÜ GÖRMELİ'

Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı olduğunu, kişi başına düşen milli gelirin 3,5 dolardan 11 dolara yükseldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu yetmez. 30–40 bin dolara çıkması lazım. İstikrarlı olmamız lazım. 16 Nisan referandumundan önce başkanlık sistemi gelince istikrar olacak demiştik. Bakın bunu ekonomide görmeye başladık. Çünkü ekonomide en önemli şey istikrardır. Koalisyonmuş, bir daha mı seçim olacakmış. Halk önünü görmelidir. O mu gelecek, bu mu gelecek, 7 Haziran’dan sonraki süreci bu halk bir daha yaşamak istemiyor. Her alanda güçlü olmamız lazım. Ne kadar güçlüyseniz o kadar söz sahibi olursunuz. Ne kadar güçlüyseniz mazlumların hakkını o kadar savunabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'NİYE BİRLİKTE HAREKET ETMİYORUZ?'

Arakan'daki Rohingeyalarlı Müslümanlara Türkiye'den daha fazla hassasiyet gösteren ülkenin olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir sürü Müslüman ülke var dünyada nerede onlar, niye sesleri çıkmıyor? Herkes birbiriyle uğraşıyor. Herkes birbirini boğmaya çalışıyor. Orada Müslümanlar zulüm altında. Niye birlik beraberlik içinde hareket etmiyoruz? Niye orada Müslüman kardeşlerimize yardım etmiyoruz? Türkiye bugüne kadar orada Müslüman kardeşlerimize 70 milyon dolarlık yardım ulaştırdı. Ama sadece yardım etmek yetmez. Bu sorunu kökten çözmemiz lazım. İki hafta sonra New York’ta Genel Kurul başladıktan sonra Müslüman ülkelerin liderleri ve BM Genel Sekreteri ve Kofi Annan ile birlikte konuşup bu sorunu kökten çözmemiz lazım."

'IRAK'TAKİ REFERANDUM YANLIŞ DEDİM'

Kuzey Irak konusunda da görüşlerini paylaşan Çavuşoğlu, bundan iki hafta önce Irak'ta olduğunu ve görüşmeler yaptığını, Erbil’e geçtiğini ve Türkiye'nin mesajlarını verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu referandumun ne kadar yanlış olduğunu söyledim. Bu arada Türkmen kardeşlerimizle de görüştüm. Türkmen kardeşlerimiz diyor ki, bize daha fazla okul yapın. Hastane yapın diyor. Bizden istiyor. Tabiki bizden isteyecek. Başka nereden isteyecek. 'Daha fazla çocuğumuz Türkiye'de okusun. Türkiye’deki okullarda okumamız için burs veriyorsunuz. Daha fazla vermeniz gerekiyor' dediler. Güçlü olmasak, ekonomimiz istikrarlı olmasa biz bunların altından kalkabilir miyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun Kumluca’da bayramlaşma programına AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Kumluca Belediye Başkan Vekili İsmail Değirmenci, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP Kumluca İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, MHP Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.