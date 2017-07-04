Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kıbrıs temaslarını sürdürüyor

Haber: Alper KUTAY

İSVİÇRE'NİN Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda 7. güne girildi. Türk heyetine başkanlık eden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kıbrıs Konferansı'ndaki son durum değerlendirildi. Bakan Çavuşoğlu, sabah yapılan 5'li toplantının ardından öğleden sonra Le Regent Kongre Merkezi'ne yeniden giderek BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

ASKIDA BEKLEYEN KONULAR VAR

Kıbrıs Konferansı toplantılarında güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alındı. Toplantıya önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daha sonra da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geldi. İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri toplantının ardından birinci masa toplantısına geçildi. Beşli formatta gerçekleşen toplantıya 3 garantör ülke de katıldı. Kıbrıs Konferansı'nda tüm taraflar, BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırladıkları paketleri BM'ye sundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÖNETİYOR

Garantörlerin, "Güvenlik ve Garantiler" başlığı altında, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının ise tüm başlıklardan oluşan ve kapalı zarflarda sunulan tarafların paketlerin birer kopyası BM tarafından tüm taraflara dağıtıldı. Konferans başladığından beri, iki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri "İkinci Masa" toplantılarında, Güvenlik ve Garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. "Birinci Masa" toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.