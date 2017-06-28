alanyalı bakan mevlüt çavuşoğlu bayramda babasına gidemedi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Elmalı ilçesini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, İl Başkanı Rıza Sümer, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve parti yöneticileriyle birlikte Elmalı Belediyesi'nin Belediye Kültür Merkezi'ndeki bayramlaşma programına katıldı.

BATI ANTALYA'YA YOL MÜJDELERİ

Elmalılıların bayramını kutlayan Çavuşoğlu, Elmalı, Korkuteli, Kaş, Demre, Finike, Kemer, Kumluca ilçelerinin bulunduğu Batı Antalya bölgesinde planlanan duble yol projeleriyle ilgili müjdeler verdi. Halkın güvenli yollardan gitmesini istediklerini belirten Çavuşoğlu, bayramdan sonra Korkuteli-Elmalı bölünmüş yol çalışmalarının başlayacağı ve ardından da Finike-Elmalı arasının bölünmüş yol yapılacağını anlattı. Elmalı'dan Kaş'a ve Kalkan'a da çok güzel bir şekilde yol götürüleceğini anlatan Çavuşoğlu, “Antalya'dan çıktığınızda sahilden tüneller, viyadüklerle duble yol olarak Kalkan'a kadar gidilebilecek" dedi.

'2 MİLYAR ÜMMETTEN SORUMLUYUZ'

Referandumdan 'Evet' çıkmasının sonra Türkiye'de ekonominin ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdüğü, terörle mücadelenin daha kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü de dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'nin sınırları sadece Misak-ı Milli ile sınırlı değil. Dünyanın her yerindeki mazlumlara Ramazan'da yardımlarımızı ulaştırdık. Çünkü bizim sorumluluğumuz sadece vatandaşlarımızla ilgili değil, sadece yurt dışındaki vatandaşlarımız, akraba soydaşlarımızla da ilgili değil. Dünyadaki 2 milyar ümmetten sorumluyuz" diye 'TÜRKİYE BASİT BİR ÜLKE DEĞİL'

Herkesin gözü kulağının Türkiye'de olduğunu ve 'Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek' diye baktıklarını belirten Çavuşoğlu, son dönemdeki Katar kriziyle ilgili de şunları söyledi:

“Şimdi Katar ve diğer ülkeler arasındaki krizin çözülmesi için çaba sarf ediyoruz. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyoruz. Ramazan ayında oradaki kardeşlerimizin ilacı, gıdasında yapılan kısıtlamaları, ambargoları doğru bulmuyoruz. Sorunlar olabilir, sorunların çözüm mercii masadır, koyarsınız masaya, ondan sonra nasıl çözersiniz bunu konuşursunuz. Kendi aranda çözemiyorsan arabulucu istersiniz. Aynı Kuveyt'in yaptığı gibi, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama taleplerin içinde 'Katar'daki Türk üssünü kaldır, kapat dersen' bu olmaz. Her şeyden önce bir ülkenin egemenliğini ihlal ediyorsun. İkincisi uluslararası hukuku ihlal ediyorsun. Burada da iki ülkenin egemenliğine saygısızlık yapıyorsun. Bu anlaşma Türkiye ile Katar arasındadır, başkalarına ancak saygı duymak düşer. İki egemen ülke oturur anlaşır ve bu üslerin hedefinin Körfez'deki kardeşlerimize dışarıdan gelecek tehditlere karşı koruma amaçlı olduğunu söyledik. Ve o ülkelere de zamanında beraber koordine edelim diye söyledik. Siz aranızdaki çekişmeden dolayı Türkiye'yi de hedef alırsanız, Türkiye'nin de basit bir ülke olmadığını anlamalısınız. Biz sizlere kardeşçe yaklaşıyoruz, 'Sorunları beraber çözelim' diyoruz. O ülkelere de kardeşimiz diyoruz, aynı anlayışımızı da o ülkelere göstereceğiz."

'BABAM YAYLADA, BU BAYRAM DA GİDEMEDİM'

Bu bayramda Alanya'nın yaylasındaki babasına bayramlaşmak için gidemediğini anlatan Bakan Çavuşoğlu “Baba da yaylada, bu bayram da gidemedim. Kızımı gönderdim vekaleten. Kızım da bu sene üniversiteyi bitirdi, hukuk mezunu oldu. Dedim 'Hadi bu sene babama git', dedesine gitti. Yaylada da geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Yörük geleneklerini, şimdi babamın 2 bin civarı keçi, koyun, kuzusu vardır. Bunlar ticari değildir, Yörük geleneklerini devam ettirmek içindir. Kışın 500-600 olur çünkü bakması zor. İnşallah ömrümüz yettikçe bu geleneğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

KORKUTELİ'NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Bakan Çavuşoğlu, bayram ziyaretlerine Korkuteli ilçesinde devam etti. Ak Parti İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Çavuşoğlu'nu karşılayanlar arasında 2008 yılında Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucunda tüm vücudu felç olan ve henüz gerçek kimliği belirlenemeyen 'Umut' ve koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı da vardı. Bakan Çavuşoğlu, Gülsüm Kabadayı ve Umut'la selamlaştı. Çavuşoğlu'na Umut'un sağlık durumu hakkında bilgiler veren Kabadayı, ocak ayında Rusya'dan gelerek DNA örnekleri veren İrade Mustafaoğlu'nun bakımını üstlendiği gencin annesi olabileceğini söyledi. DNA testi sonuçlarının açıklanmasını beklediklerini anlatan Kabadayı, Mustafaoğlu'nun Azeri kökenli Rus vatandaşı olduğunu da kaydetti.

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYORUZ'

Korkutelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiğini belirten Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, teröre karşı mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi. Darbe girişiminde sonra hainlere karşı içeri ve dışarıda mücadelenin de sürdüğünü kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Yurtdışındaki okullarını kapattırıyoruz, bazı ülkelerden hainleri iade ediyorlar. FETÖ başta olmak üzere hainlerin peşini bırakmayacağız. Bu dünyada da öbür dünyada da elimiz yakalarında olacak. PKK'dan hesabı soruyoruz. İnlerine giriyoruz. Ya onlar silahlarını gömecek ya biz onlara gömeceğiz. Zalimlere karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteriyoruz" dedi.

'SURİYE'YE 6.2 MİLYAR DOLAR YARDIM YAPTIK'

Türkiye'nin mazlumlara yardım elini uzattığını vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye 6.3 milyar dolar, Türkiye'nin ise 6.2 milyar dolar yardım yaptığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "İngiltere'yi geçtik ama Amerika'yı da geçeceğiz. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama paylaşmayı biliriz. Komşusu açken tok yatanlardan değiliz. Türkiye'yi Türkiye yapan budur" dedi.

'CHP'Yİ YÖNLENDİRENLER FETÖ VE PKK'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünü de eleştiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Referandum geldi, bitti. Attıkları yalanlar onlara leke olarak yapıştı kaldı. Hep iddia ediyorlardı, 'Şöyle olacak Türkiye, bitecek, böyle olacak.' Baktılar olmuyor şimdi Gezi olaylarının aynısını tekrar etmeye çalışıyorlar. Pensilvanya'dan, uzaktan kumandayla şimdi diğer partileri falan denediler. CHP'yi doğrudan yönlendiriyorlar. CHP'yi yönlendirenler Pensilvanya'da FETÖ, Kandil'de PKK. Maalesef böyle bir parti oldu. Bunların Türkiye diye bir derdi yok ama bizim var. Türk milleti diye derdi yok, bizim var. Bunların Evlad-ı Fatihan diye bir derdi yok ama bizim var. Bunlar, yıllarca ecdadımızdan utanmamız için tarih kitaplarında ecdadımızı kötülediler. Sonra gerçekleri okuyup, öğrenince ecdadımızla ne kadar gurur duymamız gerektiğini öğrendik. Biz geçmişimizden utanmıyoruz. Aslımızdan neslimizden utanmıyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz, onların zamanında ortaya koyduğu hedeflere ulaşıyoruz, şimdi yeni hedeflerimiz de var."