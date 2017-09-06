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Alanyalı Bakan Çavuşoğlu: Fitne şeytandandır

Bayramda Alanya ve Antalya'nın bazı ilçelerinde halkla buluşan Bakan Çavuşoğlu, gittiği her yerde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Fitneye gerek olmadığına dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, “Bencillikle olmaz, fitne şeytandandır. Birbirimizin arkasından konuşmayacağız, iftara atmayacağız, yalan söylemeyeceğiz" dedi

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu: Fitne şeytandandır

Bayramda Alanya ve Antalya'nın bazı ilçelerinde halkla buluşan Bakan Çavuşoğlu, gittiği her yerde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Fitneye gerek olmadığına dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, “Bencillikle olmaz, fitne şeytandandır. Birbirimizin arkasından konuşmayacağız, iftara atmayacağız, yalan söylemeyeceğiz" dedi

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:18
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu: Fitne şeytandandır
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Haber: Alper KUTAY

KURBAN Bayramı'nın en dikkat çeken siyasi mesajını, bayramı Antalya ve ilçelerinde hemşerileriyle geçiren Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın birinci günü geldiği baba ocağı Alanya'da Emine Özmüftüoğlu Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Çavuşoğlu, bayramın birliği ve kardeşliği güçlendirmesi dileğinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Alanya'nın ardından AKP Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katılırken, törende vatandaşlar ve partililerin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bölge milletvekilleri de hazır bulundu. Buradaki konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Büyük hedeflerimiz için güçlü olmalıyız. Sadece iyi niyetli olmamız yetmez. Siyasette, davada biz var, ben yok. Yani öyle ‘Ben tek başıma olacağım, benim sözüm geçecek, ben bakanım, ben şuyum’ olmaz. Bencillikle olmaz, fitneye gerek yok, fitne yapmayacağız. Fitne şeytandır. Fitneye de kanmayacağız, birbirimizin arkasından konuşmayacağız, iftara atmayacağız, yalan söylemeyeceğiz, dürüst olacağız, samimi olacağız, içten olacağız, doğal olacağız doğal. Bize kenetlenmek yakışıyor" diye konuştu.
BİR GÜNDE ÜÇ ÜLKE ZİYARET ETTİ
Öte yandan dün Slovenya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü’ye geçti. Burada Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından ağırlanan Bakan Çavuşoğlu, Arakanlı Rohingya Müslümanlarını ziyaret için bugün de Bangladeş'e geçecek. Arakan'daki gelişmeleri de yakından takip eden Bakan Çavuşoğlu, konu hakkında Bangladeşli mevkidaşı Abul Hassan Mahmud Ali, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve eski Birleşmiş Milletler ( BM) Genel Sekreteri Kofi Annan ile de görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAntalyaBakan çavuşoğluFitne
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