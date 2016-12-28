Alanya'da Mehmet Akif Ersoy anıldı

Alanya Ülkü Ocakları, Alanya Kültür Merkezi'nde İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u andı
ALANYA Ülkü Ocakları, dün saat 19.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) İstiklal Marşı'nın yazarı ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy onuruna bir anma etkinliği düzenledi. Programda Akif'in Türk şiirine ve Kurtuluş Savaşı yıllarına verdiği katkıları anlatıldı. Akif'in hayatının da slayt şeklinde sunulduğu etkinliğe, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Ercan Uğur ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük beğeni toplayan ve uzun süre ayakta alkışlanan programın ardından emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.
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