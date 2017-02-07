Alanya'da 'Hayır' ittifakı

Haber: Alper KUTAY

ANAYASA Referandumu'nda 'Hayır' diyeceklerini ilan eden Saadet Partisi ile Vatan Partisi'nin ilçe başkanları bir araya geldi. Saadet Partisi İlçe Başkanı Arif Gülşen ve ekibini ziyaret eden Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Ortak mesajımız 'Milli birlik ve beraberliğimiz için ortak mücadele' olacak" dedi. Kurtoğlu, “Ülkenin bu zor döneminde emperyalizm tarafından dayatılan projelere karşı hep birlikte mücadele edilmeli. İki yıl sonra yürürlüğe girecek olan Anayasa değişikliği 60 gün boyunca referandum savaşlarına neden olacak. Türkiye’nin üzerine bombalar atılıyor. Türk ordusu sınır ötesinde savaşıyor" mesajı verdi.

'ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR'

Polisin bombaların üzerine atıldığını söyleyen Kurtoğlu, "Geçim derdi gelmiş kapıya dayanmış ve Türkiye bütün bu yakıcı sorunları bir kenara bırakıp iki yıl sonra yürürlüğe girecek anayasa değişikliği için 60 gün savaşlarına sokuluyor. Bunun için bütün vatanseverlerle birlikte hareket edilmeli, 'Hayır' için çalışılmalı” diye konuştu. Saadet Partisi İlçe Başkanı Arif Gülşen ise konuşmasında, “Günün gerekleri bu anayasa değişikliğini gereksiz kılıyor. Milletin birliğini bozacak olan bu anayasa değişikliği girişimi desteklemiyoruz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için milli olan her çalışmanın yanında oluruz. Bu ülkeyi Siyonistlerden ve emperyalizmden Milli Görüş'çüler, milliyetçiler ve vatansever solcular kurtaracak" dedi.