Alanya Vatan 'Masa' açıyor

Haber: Alper KUTAY

ANAYASA Referandumu'nda "Hayır" oyu vereceklerini söyleyen Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Türkiye, İstiklâl Savaşı'ndan sonra en zorlu koşulların içindedir. Çetin mücadeleler ancak büyük güçlerle başarılır. Bugün öncelikli görevimiz, devletin ve milletin topyekun birliğini sağlamaktır. Oysa anayasa değişikliği dayatması milleti kamplara ayırıyor. Yapılmak istenen nedir? Hayır çıkınca, Türkiye birleşecek ve emperyalistlerin sesi soluğu kesilecektir. Huzursuzluğa ve ekonomik çıkmaza hayır" dedi. Halkı anayasa değişikliğinin getireceği olumsuzluklar hakkında bilgilendireceklerini bildiren Kurtoğlu, “27 Mart Pazartesi günü saat 14.30’da Atatürk Anıtı karşısı Akbank önünde 'Hayır Bilgilendirme Masası'nı açıyoruz. 16 Nisan'a kadar her gün 15.00 ve 20.00 saatleri arasında halkımıza gerçekleri anlatacağız. Tüm halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu.