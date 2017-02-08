'Alanya turizmi derin krizde'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, Varlık Fonu'nu eleştirdi. Ziraat Bankası, PTT, BOTAŞ, Eti Maden, Çay-Kur ve Halkbank gibi çeşitli kurum ve kuruluşların Varlık Fonu içerisine dahil edilmesine tepki gösteren Takavüt, "Varlık Fonu, gelişmiş ve parası olan ülkeler için yerinde bir uygulama. Ancak Türkiye gibi cari açığı ve dış borcu had safhaya çıkmış ülkeler için tehlikeli bir uygulamadır. Bu fonun amacı, burada toplanan paralarla borçlar ödenecek, değişik yerlere aktarılacak. Yani ülkenin kalkınması için harcanmayacak. AKP bugüne dek 100'ün üzerinde kamu malını özelleştirdi. Ülkenin kaynakları ve değerleri tek tek satıldı ve satılmaya devam ediliyor" dedi.

'KÖYLERDE TERSİNE GÖÇ VAR'

Alanya nüfusunun 291 binden 294 bine çıktığını, sadece 3 bin nüfus artışı olduğunu anımsatan Takavüt, "Alanya artık il olmayı hak etmiştir ama siyasi gücü ellerinde bulunduranlar Alanya'nın il olmasını istemiyorlar. Nüfus bazında 22 ili geride bırakan Alanya'nın il olması için siyasiler derhal harekete geçmelidir. Alanya artık kabuğuna sığmıyor. Alanya'nın özellikle batı bölgesinde nüfus azaldı, doğuda ise arttı. Bunun sebeplerinin iyi incelenmesi lazım. Beldelerin toplamı 2015'de 146 bin 900 iken, 2016'de 151 bin 600'e çıkmış. Merkez mahallelerin toplamı ise 109 binden 108 bine inmiş. Merkez mahallelerde bile düşüş var. Düşüş sadece merkezde değil, kırsalda da fazla. Kırsal mahallelerde 34 bin 700 olan nüfus bir anda 34 bine düşmüş. Kırsaldan eski beldelere doğru yoğun bir göç var" diye konuştu.

'TURİZM BÖYLE KURTARILMAZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Avrupa'daki gurbetçiler tatile gelirken komşularını da getirsin" kampanyasını da eleştiren Takavüt, "Turizm sektörü bu kadar basite indirgenmemeli. Düğünlerin yapılmasıyla açık kapanmaz. Son 30 yıldır turizm en kötü dönemini yaşıyor. Sektörde müthiş turist azalması var. 2015'de Türkiye'ye 36 milyon yabancı turist gelmiş. 2016'da bu sayı 25 milyona düşmüş. 10 ayda 11 milyon turisti kaybetmişiz. Bu ciddi bir rakam. 2017'yi kurtarabilmek için geçmiş döneme oranla turistin girişinde yüzde 40 artış olmalı ki sektör rahatlasın. Bu gidişle de zor görünüyor" dedi.

'OTELLER SESSİZCE EL DEĞİŞTİRDİ'

Ülke genelinde aşağı yukarı 1300 otelin satıldığını, 30 otelin borçla battığını, sadece Antalya'da 120'si 5 yıldızlı olmak üzere 400 otelin satıldığını söyleyen Takavüt, Hiçbir işletme kâr ederken satılmaz. Eğer turizm iyi gitmiş olsa bunlar el değiştirmezdi. Satan belli ama kimlerin aldığı çok da belli değil. Antalya bölgesinde 400 bin çalışan işsiz kaldı. 2015'deki dış ticaret açığımız 63 milyar Dolar. Turizmin geliri ise 31,5 milyar dolar. Turizmin geliriyle dış ticaret açığının yüzde 50'sini kapatıyoruz. Şu anda 'Rezervasyon patlaması var' diye birtakım söylentiler var. Şunu net şekilde söylüyorum. Rezervasyon patlaması yok. Balon sönmüş vaziyette ama umarım yanılırız" diye konuştu.

TAKAVÜT'TEN KONFERANSA DAVET

10 Şubat Cuma günü Alanya'da sivil toplum platformunun oluşturduğu bir konferans yapılacağını ifade eden Ali Takavüt, "CHP Ankara Milletvekili Şanal Sarıhan ve Gazeteci İbrahim Varlı konuşmacı olacak. Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 17.00'de yapılacak konferansa tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.