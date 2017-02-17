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Alanya Saadet kongre yolcusu

Saadet Partisi İlçe Teşkilatı, İl Kongresi'ne katılmak isteyenler için Pazar günü Antalya'ya otobüs kaldırıyor

Alanya Saadet kongre yolcusu

Saadet Partisi İlçe Teşkilatı, İl Kongresi'ne katılmak isteyenler için Pazar günü Antalya'ya otobüs kaldırıyor

17 Şubat 2017 Cuma 16:50
Alanya Saadet kongre yolcusu
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Haber: Alper KUTAY

SAADET Partisi (SP) Alanya İlçe Teşkilatı'na bağlı Kadın Kolları Başkanı Rukiye Gülşen, Antalya 6. Olağan İl Kongresi’nin 19 Şubat Pazar günü Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştireceklerini söyledi. "Böyle gelmiş böyle gitmeyecek" sloganı ile yeni bir yol haritası çizdiklerini belirten Gülşen, kongreye gitmek isteyen partililer için 25 Metrelik Yol üzeri, Garanti ve Finansbank yanındaki teşkilat bürosu önünden Pazar günü saat 08.00'de otobüs kaldıracaklarını kaydetti. Tüm partilileri kongreye beklediklerini ifade eden Gülşen, "Ülkemizin en köklü siyasi akımlarından biri olan ‘Milli Görüş Hareketi’nin yegane temsilcisi Saadet Partisi’nin ilk kongresi ile ilgili her türlü hazırlıklar tamamlandı. Bu kongre ‘Milli Görüş Hareketi’nin Antalya’da yeniden şahlanışa geçmesini sağlayacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaSaadet PartisiSPRukiye GülşenAntalya 6. Olağan İl Kongresi
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