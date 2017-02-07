banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87408
ALTIN
148.031
DOLAR
3.7383
STERLIN
4.6298
EURO
3.9916
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Flaş Haber
3 saatte 3 marketi soydular
Kapat

'Alanya örnek gösteriliyor'

MHP İlçe Teşkilatı ile Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık, "Alanya, MHP Genel Merkezi'nde her zaman örnek gösterilen bir şehir" dedi

'Alanya örnek gösteriliyor'

MHP İlçe Teşkilatı ile Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık, "Alanya, MHP Genel Merkezi'nde her zaman örnek gösterilen bir şehir" dedi

07 Şubat 2017 Salı 17:28
'Alanya örnek gösteriliyor'
banner404

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık, Ülkü Ocakları Ankara eski İl Başkanı Ozan Özdemir'le birlikte önce MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı, ardından Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'yu makamlarında ziyaret etti. MHP İlçe Teşkilatı'nda 'Devlet'li sohbete imza atan Türkdoğan, Gündoğdu, Bıyık ve Özdemir, referandum sürecini de değerlendirdi. MHP'nin ülkenin bekası için referandumda 'Evet' diyeceğini söyleyen Bıyık, Alanya İlçe Teşkilatı'nın son dönemde ortaya koyduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek Türkdoğan'ı ve ekibini tebrik etti. Öte yandan 2016'nın Kasım ayında göreve başlayan Abil Gündoğdu ve ekibinin Suriye'deki Türkmenler için gerçekleştirdikleri yardım kampanyasını da basından takip ettiklerini söyleyen Bıyık, "Hem İlçe Teşkilatı'nın hem de Ülkü Ocakları'nın çalışmaları MHP Genel Merkezi'nde ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde her zaman övgüyle söz ediliyor, örnek gösteriliyor. Ülkücü Hareket'e verdikleri hizmetlerden dolayı her iki başkanı da tebrik ediyorum" dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe TeşkilatıÜlkü OcaklarıEskişehirKadir Bıyık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya AKP'den referandum uyarısı
Alanya AKP'den referandum uyarısı
Başbakan Yıldırım: CHP'yi Allah ıslah etsin
Başbakan Yıldırım: CHP'yi Allah ıslah etsin
Bahçeli'den flaş açıklamalar
Bahçeli'den flaş açıklamalar

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals