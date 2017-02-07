'Alanya örnek gösteriliyor'

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık, Ülkü Ocakları Ankara eski İl Başkanı Ozan Özdemir'le birlikte önce MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı, ardından Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'yu makamlarında ziyaret etti. MHP İlçe Teşkilatı'nda 'Devlet'li sohbete imza atan Türkdoğan, Gündoğdu, Bıyık ve Özdemir, referandum sürecini de değerlendirdi. MHP'nin ülkenin bekası için referandumda 'Evet' diyeceğini söyleyen Bıyık, Alanya İlçe Teşkilatı'nın son dönemde ortaya koyduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek Türkdoğan'ı ve ekibini tebrik etti. Öte yandan 2016'nın Kasım ayında göreve başlayan Abil Gündoğdu ve ekibinin Suriye'deki Türkmenler için gerçekleştirdikleri yardım kampanyasını da basından takip ettiklerini söyleyen Bıyık, "Hem İlçe Teşkilatı'nın hem de Ülkü Ocakları'nın çalışmaları MHP Genel Merkezi'nde ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde her zaman övgüyle söz ediliyor, örnek gösteriliyor. Ülkücü Hareket'e verdikleri hizmetlerden dolayı her iki başkanı da tebrik ediyorum" dedi.