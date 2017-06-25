Alanya MHP: Şehitlerimizi unutmayacağız

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ile ocak ve parti yöneticileri, parti önündeki bayramlaşmanın ardından Alanya İlçe Garnizon Şehitliği'ne ziyarette bulundular. Şehitleri kabri başında anan ve dua eden ülkcüler, "Türk halkının bayram sabahlarına huzur içerisinde ulaşabilmesi için şehit olan tüm mehmetçiklerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Onlar hiç bir zaman unutulmayacaklar" dediler.
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