Alanya MHP ilçe Başkanı Türkdoğan'dan Bahçeli'ye 20. yıl kutlaması

Haber:Alper KUTAY

DR. Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan 5. Olağanüstü Kongre sonrası, merhum Alparslan Türkeş'in ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığı görevini üstlenmişti. Türk siyasetinin önemli aktörlerinden olan, özellikle 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde gösterdiği dik duruş ile gönüllerde adeta taht kuran Bahçeli'nin MHP'nin liderliğine geçmesinin üzerinden tam 20 yıl geçti. 20. yılında Bahçeli'ye Türkiye'nin her yerinden kutlama ve tebrik mesajları geliyor. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da sosyal medya aracılığı ile Bahçeli'nin 20. yılını kutladı. Her konuşmasında Bahçeli'ye olan sadakatini dile getiren Türkdoğan, yayınladığı mesajda, "6 Temmuz 1997-6 Temmuz 2017. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı görevindeki 20. yılı kutlu olsun. Sadakat şerefimiz, liderimizin emrindeyiz" dedi.