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Alanya MHP'den Konaklı çıkarması

MHP İlçe Teşkilatı, önümüzdeki Cuma günü Konaklı Mahallesi'nde geniş çaplı bir halk toplantısı yapacak

Alanya MHP'den Konaklı çıkarması
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Haber: Alper KUTAY
ALANYA Muhtarlar Derneği Başkanı ve İspatlı Mahallesi Muhtarı Hasan Yüksel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül'ü ziyaret etti. Muhtar Yüksel, Türkdoğan ve Sünbül'e bölgesindeki sorunları anlatarak kırsal mahallelere yönelik gezilerden birini de İspatlı'ya yapmalarını istedi. Türkdoğan ise önümüzdeki Cuma günü (yarın) Konaklı Mahallesi'nde geniş kapsamlı bir halk toplantısı yapacaklarını belirtti. Öte yandan, dün doğum yapan MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Hande Çelik'i hastanede ziyaret eden MHP yöneticileri, "Ali İhsan" adı verilen bebeğe altın taktı.
 
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Etiketler; #MHP İlçe Teşkilatı #cuma #Konaklı Mahallesi #Alanya
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