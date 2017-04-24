Alanya MHP'de 'Mahalle' günü

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın, geçtiğimiz 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu sürecinde yaklaşık 4 ay boyunca gece gündüz sahada çalışan ekibini dinlenmeye aldığı öğrenildi. Saha çalışmaları sırasında pek çok yönetim kurulu üyesinin ayaklarının altını su topladığını ve çok yorulduklarını söyleyen Türkdoğan, "Referandum sürecinde tüm yönetim kurulu üyelerimizle Alanya merkezin yanı sıra kırsal mahalleleri de adım adım dolaşarak çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Tüm arkadaşlarımız bu süre zarfında işinden gücünden, ailesinden feragat ederek çalıştı. Referandum sonrası arkadaşlarımızı biraz dinlenmeye aldım. 25 Nisan Salı günü (bugün) Alanya'nın eski 16 beldesi olan şimdiki büyük mahallelerinin 'Mahalle Başkanları' konusunda yaptığımız atamaları kamuoyuna açıklayacağız. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle kırsal mahalle ziyaretlerimize kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz" dedi.