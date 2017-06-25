Alanya MHP bayramlaştı

PARTİLİLERİN yanısıra vatandaşların da eşlik ettiği programa MHP'li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da katıldı. Katılımcılarla tek tek selamlayıp bayramlarını kutlayan Yücel, çocuklara da harçlık vermeyi ihmal etmedi. Program sonunda konuşan MHP Alanya İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Türkdoğan da, "Partili vatandaşlarımızla bugün mübarek Ramazan Bayramını kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Allah daha nice bayramlara tüm milletimizi, devletimizi huzurlu ve mutlu bir şekilde ulaşmayı nasip etsin" diye konuştu.