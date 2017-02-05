'Alanya ile uğraşmayı bırakın'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DAKİ sahil büfeleri ve halk otobüslerinin tasarruf ve denetiminin Alanya Belediyesi'ne verilmesi gerektiğini savunan Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Alanya’nın geliri Alanya’nındır. Alanya ciddi ekonomik zorluklarla boğuşurken bir de Büyükşehir Yasası ile artık gün yüzüne çıkan uygulamaların kıskacı altına sokulmaya çalışılıyor. Şehrin hassasiyetlerine göre işletilmeye çalışılan sahil büfelerinin ve bugüne dek sorunsuz şekilde işletilen halk otobüslerinin yasa dışılığa itilerek Büyükşehir Belediyesi uygulamalarıyla güvensiz ve sorun hale getirilmeye çalışılmasına anlam veremiyoruz” dedi.

'BAŞKAN YÜCEL'İ HİÇE SAYMAYIN'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e mesaj gönderen Kurtoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: "Şehirde yaşayanların oylarıyla seçilmiş Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i hiçe sayan müdahaleler kabul edilemez. Yaşadığımız kentin yaşam alanları ile ilgili kararları seçilmiş belediye başkanı ve yöneticileri tarafından verilmeli, böylece yapılan ve yapılacak işlerin denetlemesi oy veren bizlere bırakılmalıdır. Sahil büfeleri önceki yıllarda olduğu gibi Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne (ALTİD) verilmeli, halk otobüslerinin kimlere satıldığı da ince elenip sık dokunmalıdır."