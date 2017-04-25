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'Alanya için hep başrolde oluruz'

Koordinatör Yardımcısı Uludağ, kendisini "Sürekli ön planda" diye eleştirenlere sosyal medyadan yanıt verdi: "Mesele hizmetse biz tabi ki hep başrolde olmak isteriz."

'Alanya için hep başrolde oluruz'

Koordinatör Yardımcısı Uludağ, kendisini "Sürekli ön planda" diye eleştirenlere sosyal medyadan yanıt verdi: "Mesele hizmetse biz tabi ki hep başrolde olmak isteriz."

25 Nisan 2017 Salı 23:24
'Alanya için hep başrolde oluruz'
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı olan, 2009-2014 yılları arasında Emişbeleni Belediye Başkanlığı da yapan Nurettin Uludağ, doğup büyüdüğü Emişbeleni'nde askere gidecek olan gençlerin yemeğine katıldı. "Sağ salim gidip gelsinler inşallah" diyen Uludağ, makamında genç öğrencileri ağırladı. Alanya Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin TÜBİTAK projeleri ile ilgili sorularına yanıt veren Uludağ, daha sonra Telekom Kavşağı'nda devam eden Katlı Kavşak Projesi'ni yerinde inceledi. Müteahhit firma yetkilileri ile görüşerek yan yolların 5 Mayıs tarihine yetişmesi için girişimde bulunan Uludağ, kendisini "Sürekli ön planda" diye eleştirenlere şu mesajı gönderdi: "Mesele hizmetse, mesele hizmet edip himmet almaksa, biz tabi ki hep başrolde olmak isteriz. Çünkü bizim sevdamız Alanya."

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Anahtar Kelimeler:
Koordinatör Yardımcısı UludağAlanyaMeseleSürekli
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