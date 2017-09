Alanya'da Belediye Meclisi toplandı

ALANYA Belediye Meclisi aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi. Belediye meclis salonundaki toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. Toplantı öncesi belediye meclis üyelerine şeker, lokum ve kolonya ikram edildi. Toplantıya MHP grubundan Kerim Aydoğan, Abdullah Sönmez, Adem Er, AK Parti grubundan Emin Hatipoğlu, Ahmet Büküş, Yusuf Hastürk ve Mustafa Keşoğlu mazeret bildirerek katılmazlarken CHP grubu eksiksiz olarak katıldı. Önce konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Kerim Başkaptan, 30 Ağustos Zafer ve Kurban bayramlarıyla Zabıta Haftası'nı kutladı. Başkaptan, Alanya Ansiklopedisi'nin de çıkarılması gerektiğinin söyledi.

'ALANYA MOTOSİKLET İŞGALİ ALTINDA'

CHP Grup Sözcüsü Erdoğan Toktaş da, Kurban Bayramı'nı kutladı. Zabıta Haftası'nı kutlayarak çalışanlarına başarılar dileyen Toktaş, esnaf eğitimi konusundaki çalışmaların artmasını temenni ettiklerini belirtti. 'İlçemizde büyük bir motosiklet terörü ve işgali var' diyen Toktaş, "Her yer motosikletler tarafından işgal edilmiş. Sokaklarda, kaldırımlarda terör estiriyorlar. Kaldırımda bile kaza oluyor. Biz Mypet'leri bu tür sorunlardan dolayı meclisin almış olduğu kararlarla kaldırmıştık şimdi bunladan daha çok ve tehlikeli bir biçimde ilçemiz motosiklet şgali altında. Zabıta Müdürlüğü tarafından bir timi hazırlanarak en kısa sürede ilçemizdeki bu motosiklet terörü ve işgaline bir çözüm bulmalarını kendilerinden bekliyoruz" dedi.

'EN KÜÇÜK BİR SORUN OLMADI'

MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna da, Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramda Alanya'da en küçük bir sorun olmadığını ifade eden Tuna, misafilerin en iyi şekilde ağırlandığını söyledi. Tuna, Zabıta Haftası'nı da kutladı.

'BİR ŞEHRİN GELECEĞİNİ KURTARIR'

Başkan Yücel de, zabıtanın gece gündüz demeden 24 saat ilçe için önemli görevleri yerine getirdiğini aktardı. Zabıta Haftası'nı kutlayan Yücel, belediyenin kurumsal kimliğini zabıtaların oluşturduğunu dile getirdi. Akademisyenler Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yücel, şehre bilimsel verilerle yapılan hizmetlerin daha kaliteli ve uzun yıllar kalacağını kaydetti. Yücel, "Alanya Belediyesi hep ilklerin belediyesi oluyor, olmaya da devam edecek diyoruz. Bu çalışmalarımızın da Alanya Belediyesi'nin ne kadar üretken ve öncü bir belediye olduğunu gösteriyor. Ben bu toplantıların şehrimize çok değerler kazandıracağına inanıyorum. Belki yüzlerce, binlerce projeler üretilebilir ama içinden bir tanesi tutar bir şehrin geleceğini kurtarır. Alanya Ansiklopedisi için altyapı oluşturuldu ve envanter çalışmalarına 1 yıldır başlamıştık. Bu envanter çalışması da devam ediyor. Gelecek yıllarda bu akademisyenlerle görüşüp toplantıyı 2 güne uzatıp çalıştay yapıp gruplarla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'TELEFERİĞE RESMİ AÇILIŞ YAPACAĞIZ'

14. Uluslararası Alanya Jazz Günleri'nin 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini söyleyen ve halkı davet eden Yücel, "Alanya'nın 37 yıllık özlemi olan teleferiğin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte bir resmi açılış yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Yücel, ay sonunda bir muz lifi defilesi gerçekleştireceğini açıklayarak vatandaşları bu organizasyona davet etti.

ALANYASPOR CADDESİ KABUL EDİLDİ

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemde önce Plan ve Bütçe Komisyonu'yla ilgili kararlar görüşülerek kabul edildi. Sonra İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile ilgili kararlarının görüşülmesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesinde Hacımemetli Mahallesi'nde bulunan eski Antalya yolu

Hopaz Sokak isminin Şehit Coşkun Nazilli Sokak olarak değiştirilmesi talebi oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra Oba Mahallesi, Kadılar Caddesi 527 adadan başlayıp kuzeye doğru devam edip 524 adayla keşisen ve doğuya doğru devam eden ve Kızılcaşehir Caddesi ile kesişen yolun Alanyaspor Caddesi olarak isimlendirilmesi talebiyle Sugözü Mahalesi, 610. Cadde'nin isminin Fenerbahçe Bulvarı olarak değiştirilmesi, Sugözü Mahallesi Fenerbahçe Caddesi olması kararı görüşüldü. Bu sırada mecliste bulunan Sugözü Muhtarı Hasan Uysal ile Küçükhasbahçe Muhtarı Ali Yalçın, isim değişikliğine karşı çıktılar. Bunun üzerine yapılan oylamada Alanyaspor Caddesi kabul edilirken, CHP grubunun vermiş olduğu dilekçesinin iade edilmesinin kabulü oybirliğiyle kabul edildi.

'ESNAFIN YOK OLMASINA SEYİRCİ KALAMAYIZ'

Mecliste CHP grubunun turizmin sorunlarının tespiti ve çözüm önerileriyle ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesi de görüşüldü. Bu konuda söz alan Toktaş, "Bölgemizin ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm yöremizde son yıllarda sürekli kan kaybeden bir seyir izliyor. Belki de tarihinin en büyük krzizlerini son 2 yılda yaşamış ve adeta bitme noktasına geldi. Her ne kadar yetkililer ülkemize gelen turist sayıları konusunda iyimser demeçler verseler de krizi bizzat yaşayan bölge esnafımızı da tatmin etmekten çok uzak. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Siftahsız kapanan dükkanlar, ödemeyen banka kredileri ve sürekli artan borçlar kim ne derse desin Alanya esnafının yaşadığı gerçekler. Esnafın son 2 yıldır yaşadığı eknomik zorlukları bir yıl daha kaldırma gücü ve tahammülü kalmadı. 40 yıldır alışık olduğumuz Avrupalı turistin artık ülkemize gelmemesi veya çok az gelmesi apart otelleri boş bırakmış, yerleşik yabancı hemşerilerimizin en azında belli bir kesimi satın aldığı konutları yarı fiyatına satarak Alanya'yı terk etme telaşına düşmüşler ve dolayısıyla esnafımız temel gelir kaynağı olan müşterilerini kaybetmiştir. Otellerde de durum maalesef çok farklı değil. Otellerimiz 'Herşey Dahil (HD) Sistemi ve değerinin çok altında fiyatlar ile Avrupa dışından farklı ülkelerden müşteri bulsalar bile ancak günü kurtarmakta, kazançlarıyla bankalara ve piyasalara olan borçlarını ödeyemez duruma düşmeleri kaçınılmaz oluyor. Sonuç olarak Alanya iş yaşamı uzun süreli sürdürülebilir olmaktan çıkmış, günlük yaşanır hale gelmiştir. Şayet bu kötü gidiş doğru bir teşhis konulup acil çözümler üretilmezse, sadece iş yaşamımızda değil, toplum olark sosyal hayatımızda da ciddi olumsuzluklara neden olabilir. Esnafımızın yok olup gitmesine daha fazla seyirci kalamayız. Belediye meclisimizde grubu bulunan partilerimizden birer kişiden oluşacak 3 kişilik araştırma komisyonu oluşturulmasını öneriyoruz. Bu komisyon Alanya ekonomi yaşamının tüm paydaşlarıyla görüşüp sorunları ve çözüm önerilerini bir dosya halinde beledie meclisimize en kısa zamanda sunmalı. Belediye meclisi de bu dosyayı yine en kısa zamanda çözüm makamlarına ulaştırmalı" diye konuştu.

'KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK'

AK Parti Grubu'ndan Şükrü Cimrin de, "Anladığım kadarıyla araştıra komisyonu biraz orta ve uzun vadeli çalışacak. Bu belli bir zaman alacak. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Mevcut komisyonu aktive edebilirsek çok daha faydalı olur" diye konuştu.

'HAVANDA SU DÖVMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMADI'

MHP'li Celal Taşkın da, 15-20 yıldan beri turizme yönelik ortaya konan yol haritalarının ve çözüm haritalarının havanda su dövmekten başka bir işe yaramadığına inanıyorum. Burada da yapılacak olan iş bir sonuç bildirgesi çıkarılır. Şöyle şöyle yapılacak denir ama bunu yapacak olan ne belediyedir ne diğer sivil toplum örgütleridir. Bu işin tamamen çözümüne yönelik alınacak kararlar Türkiye'deki siyasi iktidarın ve siyasi yöneticilern alacağı kararla değişeceği kanaatindeyim. Son 2 yıldır Alanya esnafının ne suçu var? Her türlü altyapısını, personelini hazırlıyor. Turist gelmezse ne yapacak? Bununla ilgili turizm politikasının mevcut durumu masaya yatırılmalı. Bunun için Türkiye'nin son 15 yıldan beri gerçekçi ve geleceğe yöneli bir turizm politikasının olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

'ALANYA TELEFERİK KART OLABİLİR Mİ?'

Meclis sonunda konuşan CHP'li Erkan Demirci de, Türkiye'nin çeitli yerlerindeki teleferik ve fiyatlarıyla ilgili örnekler verdikten sonra,"Teleferik toplu ulaşımdan çok turistik amaçlı yapıldı. Toplu taşıma ücreti hesaplanırlen 3 TL üzerinden bir hesap yapılıyor aslında kartlı sistemde toplu taşıma 2,15 kuruş ücreti. Biz öneri anlamında söylüyorum Alanya teleferik kart gibi bir kart sistemini işletmeciyle konuşarak gündeme getirebilir miyiz? O zaman 13 TL tutuyor. Yapabilir miyiz? Böyle bir alternatif oluşturabilir miyiz?" dedi.

'AMACIMIZ BİR KONSEPT OLUŞTURMAK'

Yücel de, "Biz teleferiği açtık. Bir hafta önce Alanya'daki toplu ulaşıma zamn geldi. 2,5 TL'den 3 TL'ye çıktı. Bir hafta sonra da biz teleferiği açtık. 15 TL'den bir anda 18 TL'ye çıktı. Teleferiğimiz en fazla seyirlik olarak kullanılacak. Şehit, gazi ailelerinden ücret alınmıyor. Hiçbir yerde uygulanmayan 15 yaş üstüne, turlarla, acentalarla gelenlere yüzde 50 indirim gibi birçok alternatifler var. İlerleyen zamana göre bunlar değerlendirilebilir. 20 kişilik gruplarda zaten indirim var. Bizim oradaki amacımız teleferikten çıkan bir konsept oluşturmak. Bunlar geliştirilebilir. Paket programlar yapılabilir" diye konuştu. Meclis toplantısının ardından üyeler birlikte teleferiğe binere bölgeyi gezdi. Bir sonraki meclis toplantısı 3 Ekim Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.