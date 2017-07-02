Alanya CHP'nin gündemi: Yangın

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, Demirtaş Mahallesi'ndeki Sapadere Kanyonu ile Yeşilöz ve Kargıcak Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarını incelemek ve söndürme çalışmalarına destek vermek için olay yerindeydi. Hasta olan babasını hastaneye kaldırdıktan sonra yeniden olay yerine giden Takavüt'e Demirtaş Belediyesi eski başkanlarından olan Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aras ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Sayın da eşlik etti. Sapadere, Beldibi ve Fakırcalı Mahallesi'nde yaşayan ve evleri ile arazileri yangından zarar gören vatandaşlara 'Geçmiş olsun' diyen Takavüt, "Yangından zarar gören evleri ve ciğerimizin ne kadar yandığını yerinde inceledik. Orman İşletme Müdürü ve canını dişine takarak sıcağın altında aç susuz çalışan yangın ekibine teşekkür ediyoruz. Umarım vatandaşlarımızın yaraları en kısa zamanda sarılır. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız" dedi.

