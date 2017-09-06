Alanya CHP'de seçimler başlıyor

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı, kongresini 9 Aralık'ta yapıyor. 2019 Genel Seçimleri'nde Antalya Milletvekili Aday Adayı olmayı planladığı konuşulan İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün yeniden aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken, Başkan Yardımcısı olan Avukat Mehmet Can Karagöz'ün şimdiden delegelerle temasa geçtiği ve adaylık için nabız yokladığı öğrenildi. CHP'li Kemal Sakarya'nın yanı sıra eski ilçe başkanlarından Şevki Türktaş ve siyasete ara veren Sefa Çorbacı'nın da adaylık için kulis yaptıkları öğrenildi. Öte yandan, CHP'de delege seçimlerinin yarın başlayacağını duyuran Karagöz, şu açıklamayı yaptı:

İLK SEÇİMLER YARIN BAŞLIYOR

"7 Eylül'de Fığla ve Küçükhasbahçe'de, 8 Eylül'de Sugözü, Dinek ve Hacımehmetli'de, 9 Eylül'de Güllerpınarı ve Hacet'te, 11 Eylül'de Tepe, Bektaş ve Şekerhane'de, 12 Eylül'de Çarşı, Kızlarpınarı ve Tosmur'da, 13 Eylül'de Saray, Oba ve Çıplaklı'da, 14 Eylül'de Cikcilli, Cumhuriyet, Tophane, Yasırali ve Hisariçi'nde, 15 Eylül'de Avsallar, İncekum ve Okurcalar'da, 16 Eylül'de Demirtaş, Kargıcak, Mahmutlar ve Kestel'de, 18 Eylül'de Türkler, Payallar, Konaklı ve Güzelbağ'da delege seçimleri yapılacaktır. CHP üyesi tüm vatandaşlarımıza duyurulur."

