Alanya Belediyesi'ne tam puan

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, alınan ek önlemlerle olası sorunların önüne geçildiğini belirterek, bundan sonraki bayramlarda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini bildirdi. Ramazan Bayramı boyunca Alanya Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl yaşanan bazı sorunların bu yıl yaşanmaması için 24 saat boyunca yoğun mesai harcadı. Zabıta Müdürü Hasan Akın ve Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, ekipleriyle birlikte denetimlerini aralıksız sürdürerek olumsuzluk oluşturabilecek durumlara derhal müdahale ettiler. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, geçmişte yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak ek önlemlerin alındığını belirtti. Kula, “Özellikle Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 24 saat esasına göre çalıştı. Ayrıca Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü de bu iki birime yardımcı oldu” dedi. Öte yandan Çözüm Masası'nı telefon yağmuruna tutan yüzlerce vatandaşın ise bayram boyunca sergiledikleri özverili çalışmalarından ötürü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in şahsında nöbetçi tüm belediye personelini tebrik ettikleri öğrenildi.