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Alanya Belediyesi'ne tam puan

Alanya Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı boyunca 24 saat mesai yaptı. Zabıta, Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile geçen yıl yaşanan bazı sorunlar bu yıl yaşanmadı

Alanya Belediyesi'ne tam puan

Alanya Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı boyunca 24 saat mesai yaptı. Zabıta, Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile geçen yıl yaşanan bazı sorunlar bu yıl yaşanmadı

29 Haziran 2017 Perşembe 22:18
Alanya Belediyesi'ne tam puan
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, alınan ek önlemlerle olası sorunların önüne geçildiğini belirterek, bundan sonraki bayramlarda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini bildirdi. Ramazan Bayramı boyunca Alanya Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl yaşanan bazı sorunların bu yıl yaşanmaması için 24 saat boyunca yoğun mesai harcadı. Zabıta Müdürü Hasan Akın ve Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, ekipleriyle birlikte denetimlerini aralıksız sürdürerek olumsuzluk oluşturabilecek durumlara derhal müdahale ettiler. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, geçmişte yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak ek önlemlerin alındığını belirtti. Kula, “Özellikle Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 24 saat esasına göre çalıştı. Ayrıca Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü de bu iki birime yardımcı oldu” dedi. Öte yandan Çözüm Masası'nı telefon yağmuruna tutan yüzlerce vatandaşın ise bayram boyunca sergiledikleri özverili çalışmalarından ötürü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in şahsında nöbetçi tüm belediye personelini tebrik ettikleri öğrenildi.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 22:25
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiRamazan BayramıZabıtaTemizlik IşleriÇevre Koruma Kontrol
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