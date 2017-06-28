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Alanya Belediyesi'ne övgü yağıyor

Alanya Belediyesi'nin 3 yıl önce başlattığı ev temizliği hizmeti Alanya halkının yanı sıra Türkiye'nin pek çok belediyesinden övgü almaya devam ediyor

Alanya Belediyesi'ne övgü yağıyor

Alanya Belediyesi'nin 3 yıl önce başlattığı ev temizliği hizmeti Alanya halkının yanı sıra Türkiye'nin pek çok belediyesinden övgü almaya devam ediyor

28 Haziran 2017 Çarşamba 19:40
Alanya Belediyesi'ne övgü yağıyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün, engelli ve yaşlı vatandaşların evlerini temizlemek için kurduğu Konut Temizlik Ekibi çalışmalarına devam ediyor. Kurulan özel ekipte bir kuaför ile temizlik hizmetini yapan dört görevli kadın personel bulunuyor. Sadece evinde temizlik yapabilecek kimsesi olmayan engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veren Konut Temizlik Ekibi, tespit edilen evlerin temizliğini yapıyor. Ekipte yer alan bir kuaför ise yatalak hastaların saç kesim ve bakımlarını yerinde gerçekleştiriyor. Alanya Belediyesi olarak engellilere ve bakıma muhtaç vatandaşlara buna benzer birçok hizmetlerinin bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Engelsiz Kent Alanya için çalışıyoruz. Projelerimiz ve hizmetlerimiz de bu doğrultuda. Bu uygulamamız ile artık engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temizlik ve diğer ihtiyaçlarını evlerinde gideriyoruz" dedi. Proje kapsamında ayda yaklaşık 80 hanede temizlik yapılıyor. Ayrıca temizliği sağlanan hanelere Ramazan Ayı boyunca iftar yemekleri de belediye ekiplerince ulaştırıldı.
 

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Son Güncelleme: 28.06.2017 19:44
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