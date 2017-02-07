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Alanya AKP'den referandum uyarısı

AKP ÜniAk Başkanı Yılmaz İçmen, Alanya'da üniversite eğitimi gören ve anayasa referandumunda oy kullanacak olan öğrencilere bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

Alanya AKP'den referandum uyarısı

AKP ÜniAk Başkanı Yılmaz İçmen, Alanya'da üniversite eğitimi gören ve anayasa referandumunda oy kullanacak olan öğrencilere bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

07 Şubat 2017 Salı 17:46
Alanya AKP'den referandum uyarısı
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'na bağlı ÜniAk Alanya Başkanı Yılmaz İçmen, ekibiyle birlikte sandık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın mektuplarını sandık başında görevli gençlere iletmeye başladıklarını söyleyen İçmen, "Alanya AKP Gençlik Kolları üyeleri olarak mahalleleri bölüştük, sandık görevlilerine hem mektuplarını iletiyoruz, hem de bilgi veriyoruz" dedi. Öte yandan Nisan ayında anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmak için memleketinden kütüğünü Alanya'ya aldırmak isteyen üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan İçmen, "Alanya'da yurtta ikamet edenlerin, yurtta kaldıklarına dair yurt müdürlüğünden aldıkları ıslak imzalı belge ve okudukları üniversitede alacakları ıslak imzalı öğrenci belgesi ile Alanya Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekir. Alanya'da evde ikamet edenler, oturdukları eve ait kira sözleşmesi, muhtarlıktan alınacak ikamet belgesi ya da kendi adına kayıtlı bir fatura ile yine Alanya Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat edecekler. Akrabasının evinde kalan öğrenciler ise evinde kaldığı yakını ile birlikte Alanya Nüfus Müdürlüğü'ne başvuracaklar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya AkpReferandumAkpAlanyaYılmaz IçmenBinali Yıldırım
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