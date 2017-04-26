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AKPM'nin skandal kararına HDP'li 2 vekil 'evet' dedi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde alınan skandal karara HDP'li Ertuğrul Kürkçü ve Filiz Kerestecioğlu Demir Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınması yönünde Türkiye'nin aleyhine oy kullanırken, AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri ret oyu verdi. Türkiye karara sert tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım evet oyu veren HDP'li vekillere de "Şaşırmadım. AKPM'de oy kullananların tamamı PKK'nın terör örgütü olmaktan çıkarılması için propaganda yapan kimseler" diye konuştu

AKPM'nin skandal kararına HDP'li 2 vekil 'evet' dedi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde alınan skandal karara HDP'li Ertuğrul Kürkçü ve Filiz Kerestecioğlu Demir Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınması yönünde Türkiye'nin aleyhine oy kullanırken, AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri ret oyu verdi. Türkiye karara sert tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım evet oyu veren HDP'li vekillere de "Şaşırmadım. AKPM'de oy kullananların tamamı PKK'nın terör örgütü olmaktan çıkarılması için propaganda yapan kimseler" diye konuştu

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:28
AKPM'nin skandal kararına HDP'li 2 vekil 'evet' dedi
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AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisi 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi  13 yıl sonra yeniden siyasi denetime alma kararı verdi. Skadnal karar sonrası dikkatler Mecliste Türkiye aleyhine oy veren isimlere çevrildi. Türkiye'den Ak Parti, CHP, HDP ve MHP'den milletvekillerinin üye oldukları AKPM'de yapılan oylamada HDP Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Filiz Kerestecioğlu Demir Türkiye aleyhine oy kullandı.

DİĞER VEKİLLER 'HAYIR' DEDİ
Diğer vekiller, Deniz Baykal, Haluk Koç, İlhan Kesici, Gülsun Bilgehan, Şaban Dişli, Mehmet Kasım Gülpınar, Suat Ünal, Talip Küçükcan, Erkan Kandemir Emine Nur Günay Serap Yaşar, Markar Eseyan, Burhanettin Uysal, Salih Fırat, Zühal Topcu mecliste ret oyu kullandılar. Türkiye, 1996 yılında tabi tutulduğu denetimden 2004 yılında çıkarılmıştı.

TÜRKİYE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ 

Karara Türkiye çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" dedi.Başbakan Binali Yıldırım ise” Uluslararası kuruluşlar maalesef Avrupa’da yükselen bu ırkçılığın etkisinde kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bunlar bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil. Türkiye olarak biz bu kararı tamamen siyasi olarak görüyoruz. Türkiye’nin gerçekleri ile örtüşmüyor” diye tepkisini dile getirdi. 

"OY VERENLER PKK'NIN PROPAGANDASINI YAPANLARDIR"
Başbakan Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye aleyhinde oy kullanan HDP'li vekiller hakkında, "Şaşırmadım. AKPM'de oy kullananların tamamı PKK'nın terör örgütü olmaktan çıkarılması için propaganda yapan kimseler." dedi.
 

TARİHİ HATA 

Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden AKPM’nin kararını eleştirdi. Bozdağ, “AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararı haksızdır, tarihi hatadır, Avrupa Konseyi (AK) değerlerinin inkarıdır ve AKPM'nin aşırıcılığa teslimidir. AKPM'nin kararını şiddetle kınıyor ve reddediyorum” dedi.  

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