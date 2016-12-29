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'AKP turizmi umursamıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, turizmde 'Geliyorum' diyen bir kriz yaşandığını, etkin önlemler alınmaması nedeniyle Ocak-Kasım döneminde yabancı turist kaybının 10.7 milyona çıktığını belirterek, “2017 yılında kaybın daha da büyümemesi için acilen risk ve kriz yönetimi oluşturulmalıdır” çağrısı yaptı

'AKP turizmi umursamıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, turizmde 'Geliyorum' diyen bir kriz yaşandığını, etkin önlemler alınmaması nedeniyle Ocak-Kasım döneminde yabancı turist kaybının 10.7 milyona çıktığını belirterek, “2017 yılında kaybın daha da büyümemesi için acilen risk ve kriz yönetimi oluşturulmalıdır” çağrısı yaptı

29 Aralık 2016 Perşembe 21:19
'AKP turizmi umursamıyor'
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sanayici ve esnafla birlikte turizmcilerin de destek beklediğini, 4.7 milyon turist kaybeden Antalya için özel destek paketi oluşturulması gerektiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Kasım ayı turist hareketliliği ile ilgili verilerini değerlendiren Budak, Ocak-Kasım 2015’da Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının 34.8 milyon düzeyinde olduğunu, bu yıl ise yüzde 30.8’lik kayıpla yabancı turist sayısının 24 milyon 50 bin’de kaldığına dikkati çekti.
'AVRUPA'DA CİDDİ KAYIP VAR'
Budak, “11 ayda yabancı turist kaybı 10.7 milyon. Türkiye’nin, Rusya ile birlikte olgunlaşmış pazarı olan Avrupa pazarında ciddi kayıpları var. Avrupa ve OECD ülkelerinin tamamında eksi var. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Japonya gibi ülkelerde yüzde 30 ile yüzde 60 arasında kayıplar var. Rusya ile ilişkilerin düzelmesiyle birlikte biraz artış olmasına karşın geçen yıla göre kayıp yüzde 77’lerde. Geçen yıl 11 ayda 3.6 milyon Rus turist gelirken, bu yıl 822 binde kaldı” dedi.
'TÜRKİYE İMAJI KAN KAYBETTİ'
Avrupa pazarındaki gerilemenin temel nedeninin Türkiye’nin imajındaki bozulma olduğunu kaydeden Budak, “Türkiye’de son dönemde yaşanan tartışmalar, OHAL sistemi, gazetecilerin tutuklanması, AB ile ilişiklerde yaşanan gerilim, çocuk istismarcıları ile ilgili tartışma gibi pek çok konu Avrupa basınına yansıdı. Bu olumsuz gelişmeler zaten sıkıntılı olan imajımızı daha da kötü duruma düşürdü. Bir de üzerine Rus Büyükelçi Karlov’a yönelik saldırı eklendi. Tüm bunlara etkili yanıtlar verilebildiğini söylemek mümkün değil” diye konuştu. Hükümetin esnaf, KOBİ ve sanayiciler için paketler hazırladığını ancak turizm sektörünün görmezden gelindiğini kaydeden Budak, ayrıca hükümetin turizm gelirleriyle ilgili çelişkili rakamlar açıkladığını belirtti.
 

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Son Güncelleme: 29.12.2016 21:23
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan YardımcısıÇetin Osman BudakGeliyorum
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